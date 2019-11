Kina motverkar sina egna intressen

Det är i detta ljus vi ska se Kinas och Sveriges handelsförbindelser och investeringar. Därför borde det vara självklart att underlätta kontakterna mellan våra länder, antingen det gäller kulturella frågor eller möjligheter till direktinvesteringar och generösa visumregler åt bägge håll.

Ibland vaknar en politisk diskussion upp om detta, när någon har upptäckt att ett till största delen statligt kinesiskt (Hongkong) bolag kör hela Stockholms tunnelbana, Stockholms pendeltågstrafik och konkurrerar med SJ om den lönsammaste tågsträckan i Sverige, Göteborg–Stockholm. Det blir diskussion om att Geely köper en stor post i AB Volvo, fastän Geely redan äger hela Volvo Personvagnar. Plötsligt uppstår oro för att Huawei kan bli aktuellt för att bygga svenskt 5g-nät – trots att det bolaget sedan flera år har ett utvecklingscentrum i Stockholm. Dessutom välkomnades alla ankommande till Arlanda under en tid med stora väggfotografier i tullfiltret med texten ”Welcome to portraits of Sweden, captured by Huawei”.

Tiotusentals svenskar är anställda i företag som ägs av kinesiska intressen.