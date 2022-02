Kärnkraften kan bli bästa valfrågan

Energipolitiken är brännande just nu, med tanke på vinterns höga el- och bränslepriser. Men när våren kommer bör man inte låta regeringen komma undan energidebatten genom att bara betala ut sin elpriskompensation.

Om de fyra partierna till höger vill, så kan kärnkraften bli en kraftfull valfråga. Det är nämligen inte vilken fråga som helst i svensk politik. Den har spräckt en regering. Den har föranlett en folkomröstning. Den har starkt bidragit till uppkomsten av ett nytt parti. Den har paralyserat energipolitiken i flera regeringar.

De partier som är principiella motståndare till kärnkraft har i praktiken blivit fler, inte färre. Förutom C, V och MP måste S sedan rätt länge räknas in i gruppen. Problemet är att dessa partier har enats runt en vilseledande beskrivning av sina ståndpunkter: Det går inte att bygga ny kärnkraft, det tar för lång tid och det är för dyrt och ingen vill betala. Dessa argument är praktiska eftersom alla fyra motståndarpartier kan hålla med. Just för Socialdemokraterna är det särskilt viktigt att kunna använda denna retorik. S har pressats till sin ståndpunkt av två omständigheter – dels opinionsförskjutningen inom partiet som inleddes på 1980-talet och dels den maktpolitiska kapitulationen inför nödvändiga samarbetspartners.

I det här läget kan de fyra maktskiftespartierna (som Moderaterna kallar dem) trappa upp kärnkraftsfrågan. Inget av dessa har några problem med kärnkraften till att börja med, och kan därför gå till val på att kärnkraften bör byggas ut, inte enbart kompletteras.

Opinionen för att kärnkraften långsiktigt ska ”användas” (i stället för ”avvecklas”) har ökat de senaste åren, även om den har legat högre tidigare, enligt den fråga som Göteborgs universitet har ställt årligen sedan lång tid. Dock är det en mycket tydlig vänster–höger-fråga, vilket visar sig när de tillfrågade får svara på om de är ”klart till vänster” eller till höger, samt vilket parti de sympatiserar med.

Kärnkraftsfrågan följer också den nya parlamentariska gränslinjen. Det är en fråga där M–SD–KD-L är överens om kärnkraften och där S–C–V–MP är överens om att inte vara överens med de andra.

Inte många valfrågor kan vara mer tydliga och viktiga för framtiden än kärnkraften.