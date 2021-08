Kapital och entreprenörer bakom OS-guld

I början av veckan kom de svenska guldmedaljörerna i laghoppning hem. Den svenska OS-vinsten i lördags är en sensation, men det är samtidigt följden av ett systematiskt långsiktigt arbete, entreprenörskap och god tillgång till privat kapital.

Det går inte att bli framgångsrik i den internationella eliten utan en riktigt bra häst. Och bra hästar kostar. Hästsporten är även vad gäller drift den mest kapitalkrävande idrotten.

Två av de tre guldhästarna ägs av H&M-arvingen Charlotte Söderström. Utan den avkastning som börsbolaget H&M genererat år efter år, och Söderströms uthålliga engagemang, hade de svenska ryttarna knappast fått förutsättningar att nå så stora internationella framgångar som de gjort. H&M är dessutom huvudsponsor för både Peder Fredricson och Malin Baryard Johnson.

Liksom för ett mindre företag är investerarnas långsiktighet avgörande. En mindre långsiktig hästägare hade kanske velat casha in och sålt guldhästen All In när han tog OS-silver med sin ryttare Peder Fredricson 2016. Då hade en konkurrent tävlat hästen i Tokyo i år.

Den andra beståndsdelen är entreprenörskapet. Alla tre, Henrik von Eckermann, Malin Baryard och Peder Fredricson driver egna verksamheter. von Eckermann i hästlandet Tyskland och de andra två i Sverige. De har alla tagit risk och satsat på egna tävlingsstall. För den som är anställd vid något större utländskt stall får aldrig tävla de bästa hästarna, det gör den ryttare som driver stallet.

Peder Fredricson har gjort sig känd för att gå sin egen väg. Han forcerar inte hästarnas utveckling. Det får ta tid även om tid är pengar, för det är också en risk att ha för bråttom. Han rider ofta sina hästar oskodda. Dels därför att han anser att de mår bättre av det, dels för att de blir snabbare.

Peder Fredricson driver Grevlunda gård tillsammans med sin fru Lisen Bratt Fredricson. Hon (som sommarpratade 4/8) är superentreprenör och hästhandlare. En viktig del i verksamheten på hästgården är att, som i alla framgångsrika företag, systematiskt utvärdera hur saker kan göras bättre. Är det mest effektivt att hovslagaren kommer en dag och skor alla hästar? Eller störs övrig verksamhet så mycket av det dessa dagar att det kanske inte är optimalt? Beslut om detaljer skapar helheten.

Inga framgångar är en slump. Varken inom idrott eller företag.