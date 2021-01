Justitieministern underminerar demokratins normer

På onsdagskvällen intervjuades M-ledaren Ulf Kristersson i SVT:s nya politikprogram ”30 minuter”. Hans huvudbudskap var att det går att samarbeta med Sverigedemokraterna i många frågor. Efter programmet skrev justitieminister Morgan Johansson på Twitter: ”Samma dag som Trump tvingas lämna och Joe Biden svärs in som president i USA, så signalerar Ulf Kristersson (M) att han vill gripa makten med hjälp av SD. Kan man överhuvudtaget tänka sig en sämre timing.”

Morgan Johansson gör som han brukar. Han slänger ut ett osakligt inlägg på twitter och släpper lös debatten. Sedan hör man inte av honom mer i just den frågan. På dagtid är han justitieminister.

Hans tweet om Ulf Kristersson och Sverigedemokraterna är inte vilken åsiktsyttring som helst. Det är uppenbart att referensen till Trump och Biden görs i ljuset av stormningen av Kapitolium. Det var en oerhörd händelse som skrämde upp en hel värld. Utan tvekan var upploppet framhetsat av Donald Trump. Det uppstod en befogad debatt om vad det var som höll på att hända – var det en statskupp, ett attentat, ett inhemskt terrordåd? Att det var riktat mot demokratin och mot valsystemet är uppenbart.

Uttrycket ”gripa makten” används inte om den som vinner ett val. Det handlar om statskupper, revolutioner, maktkamper inom diktaturer etc. I ett normalt debattklimat skulle uttrycket möjligen kunna användas om det politiska spelet i en demokrati. Men just nu handlar stora delar av demokratidebatten om just USA, och Morgan Johansson anknyter uttryckligen till det. Det är sannerligen ingen övertolkning att Morgan Johansson frammanar bilden att en valseger som gör Ulf Kristersson till statsminister är ett övergrepp mot demokratin.

Som justitieminister har Morgan Johansson ansvar för lagstiftningen. Han förvaltar de verktyg ett demokratiskt samhälle har mot kriminella personer och grupperingar. Det handlar om organiserad brottslighet och om sådan kriminalitet som gör vardagen otrygg för medborgarna. Det handlar också om terrorism, både utländsk och inhemsk. Det handlar om statens mest grundläggande uppgift gentemot medborgarna, rätten till trygghet och personlig frihet. I detta finns avvägningen mellan grundlagsfästa friheter och de metoder samhället behöver för att bekämpa samhällsomstörtande brottslighet.

I sanning svåra arbetsuppgifter som fordrar en engagerad och omdömesgill justitieminister.

Det är en gåta hur Morgan Johansson kan kosta på sig att underminera sin auktoritet som justitieminister med dessa ovärdiga och oanständiga twitterattacker.