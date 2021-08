Italien är frälst av segrarna

GULD. Italiens guld i Eurovision och i fotbolls-EM samt flera osannolika segrar under OS i Tokyo har gett landet guldfeber. Det är glada miner i Italien nu.

Italien har under de senaste två åren enats, åtminstone har nationens inre band förstärkts. Först genom sorgen, sedan i glädjen. Det är ett relativt ungt land där det fortfarande, på sina håll, är viktigare vilken region man härstammar ifrån än att man är italienare. Inom exempelvis fotbollen hejar man på stadens lag före landslaget. Men Italiens framgångar i Eurovision, i fotbolls-EM och under OS i Tokyo har fått befolkningen att känna en nationell stolthet. Och måhända en viss lättnad över att kunna skifta samtalsämne under middagarna, när samhället nu börjar öppna upp.

Att för stunden kunna prata om något annat än coronapandemin – utan att någonsin glömma den – har med all säkerhet varit välgörande. Att kunna planera för Eurovision 2022, och den folkfesten i Italien, efter rockgruppen Måneskins vinst i Eurovision i Rotterdam. Att i fikarummet på jobbet, med familj och vänner på restaurangerna och barerna med ett leende på läpparna kunna säga: minns du Giorgio Chiellinis remarkabla tröjdragning? Minns du det fina ögonblicket när Bahrainhopparen Mutaz Essa Barshim och Gianmarco Tamberi i sant brödraskap delade på OS-guldet i höjdhopp? Minns du Gianluigi Donnarummas utslagsgivande straffräddningar i finalen mot England? Eller den USA-födde och invandrade Marcell Jacobs som smått osannolikt gav Italien OS-guldet i friidrottens paradgren 100 meter och lade grunden för det än mer otroliga guldet i 4x100 meter? Minns du? Det bryter upp stämningen och ger en framtidslängtan.

Att invånarna kan möta morgondagen med lättare steg, tack vare euforin över de italienska framgångarna, kommer att bli avgörande för tiden framöver. En intensiv reformtid väntar – Italien är i stort behov av det. Och med vinden i ryggen blir det kanske lite enklare för regeringen och premiärminister Mario Draghi att få acceptans för förslagen.