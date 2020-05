Internationell handel bygger en bättre värld

Oron på marknaderna är inte direkt kopplad till den pågående pandemin, som är skäl nog för volatilitet. I stället är det ett välbekant hot som periodvis tyngt börsen under flera år, och som återupplivats under än mörkare former.

Det var på en presskonferens i torsdags som Donald Trump sa sig ha bevis för att coronaviruset kommer från ett laboratorium i kinesiska Wuhan, det ursprungliga epicentrum för smittan, snarare än från en marknad i samma stad. Uppgiften gick tvärtemot synen hos den egna underrättelseorganisationen, som samma dag meddelade att viruset inte betraktas som skapat eller modifierat av människor.

Administrationens misstänkliggörande gentemot Kina har fortsatt under helgen. Den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo anslöt sig på söndagen till Trumps utstakade linje, som han menade att det finns ”enorma bevis” för. Ett arbete pågår om hur amerikansk vedergällning för Kinas bristfälliga hantering av viruset kan se ut. Enligt Trump kan tullar bli det ”ultimata straffet”.

Hotet om ett nytt handelskrig mellan USA och Kina har därmed fått bränsle genom coronaviruset. Så sent som i mitten av januari bedömdes relationen mellan länderna mjukna, i och med undertecknandet av ett ”fas 1-handelsavtal”. Parallellt skedde smittspridningen i det dolda. Nu hotar Trump riva upp avtalet om Kina inte lever upp till åtagandena om att köpa amerikanska varor.