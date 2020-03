Indien tar dubbelsteg för bättre miljö

Luftföroreningarna dödar. I huvudstaden New Delhi förkortar de den förväntade livslängden med två år. Det är inte främst motortrafiken det handlar om, utan annan förbränning. Mest känd är kanske bränningen av åkrar som brukar äga rum på hösten. Men lika allvarligt är bristen på vanliga spisar vilket gör att mat lagas på bränsle som orsakar stora föroreningar.

På Centre of Excellence for Research on Clean Air på Indian Institute of Technology övervakas luftföroreningarna och olika strategier för att förbättra luftkvaliteten testas. Ett av startup-företagen på universitetet utvecklar metoder för att det ska finnas en marknad för risplantans halm, som betraktas som otjänligt som djurfoder. Det kan göras till en cellulosamassa, som kan bli förpackningar. Då är det inte längre ekonomiskt försvarbart att bränna fälten efter skörd.

Stora delar av forskningen handlar om hur man ska förstå vilka källorna till luftföroreningarna är – vilket inte är självklart. Mobila mätstationer används för att få klarhet i detta. Om man inte känner till källan är det svårt att hitta lösningar.