I sak träffar Bloomberg rätt

Michael Bloomberg, grundare av medieimperiet, New York-borgmästare 2002-2014 och demokratisk presidentkandidat sedan i söndags, är god för 50 miljarder dollar och beredd att lägga flera av dem på sin kampanj. Han har redan spenderat 34 miljoner dollar på en enda reklamfilm, mer än de andra 19 kandidaterna tillsammans.

I sak träffar Bloomberg för det mesta rätt. Att lämna Parisavtalet var galenskap, liksom det eviga vapenvåldet. USA:s ekonomiska klyftor är ohållbara och omoraliska, oavsett ideologiskt perspektiv. Att socialisera sjukvården är och förblir politiskt självmord. 40 procent av demokratiska väljare beskriver sig som moderata eller konservativa, färre än 10 procent som socialister. Partiet vinner val i mitten, som Barack Obama nyligen påpekade.

Det finns också flera saker som talar emot honom. Han är sent ute och kommer att stå över de viktiga primärvalen i Iowa och New Hampshire, som brukar sätta tonen för dem som kommer efter. Han brukade vara republikan, är ingen vidare debattör och håller rätt tråkiga tal. Och hans förmögenhet ligger honom rimligen till last i primärvalen, där motståndarna kommer att utmåla både honom och hans kampanj som symtom på en dysfunktionell ekonomi där resurser koncentreras till ett fåtal.