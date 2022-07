Hettan i London sätter prismekanismen i fokus

Två liberala utgångspunkter i sann 90-tals anda har länge varit att ’’två länder med McDonalds krigar inte’’ och ’’marknadsekonomi och handel främjar demokrati’’. 1992 skrev Francis Fukuyama The End of History and the Last Man och syftade på att den liberala demokratin och det anglosaxiska frihetsidealet segrat mot den totalitära socialismen. Inte bara tillfälligt, utan permanent. Samtidigt har Ryssland i år motbevisat att länder med McDonalds kan hamna i krig, och Kina det senaste decenniet att mer handel inte nödvändigtvis går hand i hand med mer demokrati.

Handel med länder som Ryssland och Kina har därmed blivit alltmer kontroversiellt. Wokevänstern och försvarshögern har hittat varandra, och debatten håller på att svänga. Varför medvetet fylla diktatorernas plånböcker?

Försvaret av handel, även med länder som inte delar vår syn på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, är därför viktigare än på länge. Först och främst för att handel har ett kausalt samband med mer demokrati. Forskningen är glasklar. En amerikansk studie visar även att två länder med helt fri handel minskar risken för krig med 70 procent. Det betyder inte att det gäller i exakt alla lägen, eller att sambandet är linjärt. Men det är inte omöjligt att Kina varit än mer auktoritärt med en mer isolationistisk västerländsk linje.

Sedan 1980-talets kinesiska liberaliseringar har 800 miljoner människor lyfts ur extrem fattigdom. De har slutat sälja atombomber till andra länder. Och deras alltmer totalitära grepp om befolkningen straffar sig själv. För tjugo år sedan växte Kinas BNP tvåsiffrigt, idag är Världsbankens prognos 4,3 procent. Kinas BNP per capita är mitt emellan Azerbajdzjans och Algeriets.

Ett konkret exempel där en tuffare linje mot Kina kan göra mer skada än nytta är inom telekom. De första tre generationernas mobilnät utvecklades parallellt i olika delar av världen. På mitten av 90-talet gick det inte ens att använda sin europeiska mobiltelefon i USA. Det gjorde det dyrare för konsumenter och svårare för företag att få volymer och skalfördelar. 4G blev den första globala gemensamma standarden. Skalfördelarna möjliggjorde app-ekonomin. Nu kan G5 Entertainment i Sverige, utveckla mobilspel i Kharkiv i Ukraina, och sälja dem i hela världen.

5G fungerar på samma sätt. Ericsson, Nokia, Samsung och Huawei poolar alla in teknik gemensamt och bygger ett internet. Det blir billigt att ringa och lätt att rulla ut appar. Vilket har gjort att Afrika fått en techboom. Blir misstänksamheten för stor finns risk att kommande teknikgenerationer utvecklas separat igen.

Risker behöver samtidigt tas på allvar. Vi har numera lagstiftning som kan förhindra uppköp av skyddsvärda företag. Huawei är ute ur de svenska näten men om de återkommer ska de inte få leverera till vad som helst. Transparens är också helt centralt, där FOI:s lista på kinesiska investeringar i Sverige är viktig. USA och Europa bör fortsatt sätta press på Kina för brott mot WTO-regler.

Men i grund och botten är det bästa försvaret att anamma det som gjort oss starka och rika. Öppenhet mot omvärlden. Fria kapitalmarknader och gynnsamma villkor för ett innovativt företagande. Kanske hade svenska investeringar kunnat rädda Volvo Cars med lägre kapitalskatter.

Handel med Ryssland är av uppenbara skäl just nu en helt annan fråga. Tuffa sanktioner är nödvändiga. Men i en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid blir det fred. Vad händer då? Det fria och självständiga Ukraina ska naturligtvis välkomnas med öppna armar in i EU. Västerländsk handel med Ryssland kommer inte omöjliggöra framtida ryska aggressioner, den nuvarande förhindrades inte av alla mellanmänskliga, kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Ryssland och Ukraina. Men väst bör arbeta för att Kremls framtida krig blir så dyra som möjligt och ett verktyg är internationell handel.

Tyskland, som länge medvetet byggt en gemensam ekonomi både västerut och österut, är nyckelspelaren. Ska Berlin ha en järnridå mot Ryssland i decennier eller långsamt normaliserade affärsrelationer? Båda alternativen för med sig risker och möjligheter. Handel behöver inte innebära ensidigt beroende, med en rimligare tysk energipolitik. Grundinställningen bör därför fortsatt vara öppenhet.