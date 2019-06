Handelsbråket ger skäl till oro oavsett utgång

Handeln har i modern tid ofta varit baserad på reciprocitet, det vill säga en princip om att ”vi sänker våra tullar mot att ni sänker era tullar”. I februari meddelade Trump EU att om unionen inte gav efter i handelsdiskussioner med USA skulle man ”tariff the hell out of you”. Retoriken liknar den som förs mot Kina. Vi har redan börjat se prov på denna retoriks fäste i EU, efter att EU-kommissionen i våras meddelade att man vill kräva tillgång till offentliga upphandlingar i andra länder mot hot om att annars stänga deras tillgång till europeiska upphandlingar.