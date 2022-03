Halva "Putin-priset" är svenska skatter

Men halva Putin-priset är skatt.

I bensinpriset ingår koldioxidskatt och energiskatt med 6,82 kronor. På det läggs 25 procents moms – en skatt på skatten. Det läggs givetvis moms också på själva bensinkostnaden. Uppemot 60 procent är skatt.

I dieselpriset är skatten en något mindre andel, men där driver den omfattande reduktionsplikten upp priset, med tvång på inblandning av dyrt biobränsle.

Nu kräver Moderaterna att skatten sänks så att priset vid pumpen blir 5 kronor lägre. Det är ett rimligt förslag – också den som förespråkar miljöskatter som styrmedel bör se det så.

Oljeprisets rusning påverkar hela samhället. Det är inte bara en fråga för bilister. Priset förändrar kalkylen i grunden för en rad verksamheter: jordbruket, detaljhandel, kommuner, transporter, idrottsanläggningar. Det slår lika brett, och ungefär lika trubbigt, som ett kraftig höjt ränteläge.

Därför är det fel väg att gå att kompensera enskilda sektorer, som jordbruket eller kollektivtrafiken. Det synsättet bygger på att det finns stora delar av samhället som kan och bör tåla ett skyhögt drivmedelspris.

Debatten om miljöskatter har gått från en försvarbar inställning att de kan vara ett bra styrmedel till en absurd tolkning. Den går ut på att varje sänkning av en miljöskatt är en kostnad (för budgeten och för miljön) och att den aktuella skatten gärna får ha full effekt, alltså att verksamheter upphör och slås ut.

I en partiledardebatt i SVT i höstas ställdes frågan om man kan tänka sig att för klimatets skull införa likartade inskränkningar av fri- och rättigheter som skedde under coronapandemin, vilka enligt programledarnas beskrivning ”saknade motstycke under modern tid”. Endast en sträckte upp handen - Per Bolund.

För den som ser en grön lockdown som en gåva kan inget bensinpris vara för högt. Miljöpartiet ville förresten låna 1.000 miljarder kronor för att staten skulle kompensera för klimatomställningen under tio år.

Nu är Miljöpartiet ute ur regeringen, och Socialdemokraternas plan har antagits vara att gå till val utan denna kvarnsten om halsen. Desto märkligare att regeringen fortfarande är så präglad av MP-tänkandet i ekonomiska frågor.

Ursprungstanken med miljöskatter är att driva på omställningen. Antagandet bygger på att vid en viss prisnivå börjar förändringar ske. Den som är övertygad om att prisinstrumentet är effektivt inser förstås att det inte är prisets beståndsdelar som påverkar, utan nivån. En prishöjning påverkar beteendet oavsett anledning till att det har stigit.

Med andra ord: Vid en viss nivå har effekten uppstått. Putin har alltså höjt priset och behovet av en bensinskatt har minskat. Strängt taget skulle skatten kunna ha ett tak – när priset vid pump har nått en viss nivå kan skatten upphöra.

Ett skäl att vara emot en kraftig skattesänkning i detta läge skulle vara statsfinansiellt. Men det officiella syftet med miljöskatter är inte att det ger pengar till statskassan, utan att förändra beteendet.

Men alla vet givetvis att miljöskatter är en god inkomst för staten. De har blivit fiskala mer än styrande.

Den säkerhetspolitiska situationen medför stora risker för svensk ekonomi. Oljepriset i kombination med den energikris som var ett faktum redan före invasionen är mest uppmärksammat nu. Men det finns åtskilliga andra ekonomiska faror, som att den fallande kronkursen försämrar svensk köpkraft. Eller att globala transporter fördyras. Flaskhalsen smalnar ytterligare för teknologiska specialkomponenter som halvledare.

Om politikerna menar allvar med att man ska göra det som krävs för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av kriget ska man göra det så nära källan som möjligt. Om ”Putin” orsakar ett högt bensinpris ska regeringen försöka få ned det så gott det går - inte dela ut kompensation till dem som man anser drabbas oförtjänt.

Alla drabbas nämligen oförtjänt.