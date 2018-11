GM skapar politisk risk för Trump

Trumps svar på GM:s fabriksstängningar är förstås riktat mot väljarna. Han vill visa sig kraftfull: "General Motors better damn well open a new plant there (Ohio) very quickly...//...I love Ohio. I told them (GM): You’re playing around with the wrong person.” Risken med att ge sken av att man styr företagsledare via Twitter är att man kan se maktlös ut när de inte lyder.