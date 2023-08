Ge tullen resurserna för att stoppa knarket

Tonvis med narkotika skeppas till hamnen i västra Skåne. Sverige är det fjärde största europeiska mottagarlandet av kokain från Sydamerika efter Belgien, Nederländerna och Tyskland, enligt ett reportage i Svenska Dagbladet på tisdagen. Det är en topplista man inte vill vara med på.

Bakom leveranserna står sofistikerade kriminella nätverk. En tulltjänsteman som Di har talat med liknar verksamheten vid ett professionellt företag. Att man förstår sig på sjöfart, handel och logistik är en förutsättning för att skeppa kokainet från hamnstaden Guayaquil i Ecuador över Atlanten till Sverige.

Men varför just Helsingborg? Det beror inte minst på att en stor del av all frukt som importeras från Sydamerika anländer dit. Kokainet packas tillsammans med bananer i kylcontainrar. På ett fartyg kan det finnas flera hundra containrar, vilket gör det svårt för Tullverket att upptäcka vad som är ”riskgods”.

Helsingborgs popularitet bland knarksmugglarna beror också på att säkerheten har skärpts i Rotterdam, Antwerpen och Hamburg. Tullverket vittnar om att det har skett en förskjutning i drogleveranserna mot mindre hamnar, som saknar möjlighet att kontrollera hundratals containrar åt gången.

Säkerheten i Helsingborgs hamn, som ägs av kommunen, har heller inte varit den bästa. Ligorna har ostört kunnat ta sig in på området och vittja containrar. Efter kritik från Tullverket har bevakningen förbättrats, men mer måste ske om flödet av droger ska stoppas. Säkerheten i hamnen måste hålla högsta klass. Sveriges välstånd bygger på att utrikeshandeln fungerar och att gods hanteras tryggt. Hamnen ska inte bara vara otillgänglig för kriminella utan också för främmande makt och terrorister som skulle kunna sabotera denna kritiska infrastruktur.

Tullverket prioriterar, med rätta, Skåne. Det är framför allt där narkotikan flödar in. Närmare ett ton kokain har beslagtagits i år bara i Helsingborg. Tullverkets beslag av cannabis, kokain och amfetamin uppgick till 4,5 ton under årets första halvår, vilket var mer än under hela förra året.

Att beslagen ökar är välkommet. Det är en viktig del av samhällets offensiv mot gängen. Droger är vid sidan av bedrägerier deras främsta inkomstkälla. Det är kampen om dessa marknader som skapar konflikter, skjutningar och sprängningar. Alla som köper droger bör vara medvetna om att de stödjer denna verksamhet.

Vi har för få tulltjänstemän i Sverige. Tullverkets cirka 2 500 anställda räcker inte långt i ett land med långa kuster. Av dem arbetar dessutom färre än 1 000 med brottsbekämpning. Man förfogar endast över tre mobila skannrar som snabbt kan upptäcka narkotika i fruktleveranserna från Sydamerika. Bara en finns i Skåne, alltså den del av Sverige där mest narkotika kommer in. Så kan vi inte ha det.

För att lyckas med offensiven mot gängen måste regeringen stärka Tullverket på samma sätt som man har stärkt polisen, vars anslag har fördubblats sedan 2015. Anslaget till Tullverket ökade i fjol med 10 procent till cirka 2,5 miljarder kronor. Det är uppenbarligen otillräckligt. Myndighetens uppdrag, ansvar och befogenheter måste anpassas till en verklighet där narkotikan flödar till Sverige och där hjärnorna bakom smugglingen inte skyr några medel. Viktig lagstiftning som kommer att hantera detta är glädjande nog på väg.

Läget är dock akut – och tulltjänstemännen kan inte vara överallt. Att de prioriterar Helsingborg är klokt. Men de kriminella nätverken kan snabbt styra om sina ”varuflöden” till andra hamnar. Att ha rätt underrättelser är avgörande för att hitta misstänkta containrar. Att ha tillräckligt med personal och tekniska hjälpmedel likaså. Den första linjens kontroll måste stärkas omedelbart.