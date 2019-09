Frihet till subventioner

Den ekonomiska ruljangsen har även en sociologisk dimension. Som ekonomgeografen Enrico Moretti visat i boken ”The New Geography of Jobs” (en av de senaste tio årens viktigaste), leder tillväxten i städerna till mer progressiva värderingar som blir självförstärkande eftersom folk i gemen ogärna går på tvärs mot majoriteten, utan hellre simmar medströms. Verklighetssyn smittar, både i stan och på landet.

Där knorrar handelskammaren om växande problem, men de flesta av dem har sin förklaring i den snabba tillväxten. Vartannat nytt jobb i privat sektor mellan 2007-2017 skapades i Stockholm och Uppsala och huvudstaden har flest framgångsrika techbolag per capita i världen undantaget Silicon Valley.

Karlstad, där Centerpartiet just nu håller sin stämma, ligger liksom C själva någonstans mittemellan. Å ena sidan universitet, Konsumentverket och en av världens största tillverkare av förpackningskartong i Skogshalls Bruk. Å andra sidan inte tillräckligt stor och stark arbetsmarknad för att lyfta ens kommunerna i nejden. I metropoliseringens Sverige är Karlstad både och. Precis som C.

Centerpartiet mår ganska bra i det nya politiska landskapet. Man har byggt en strategi på att profilera sig mot Sverigedemokraterna, vuxit eftersom SD gjort det och gjorde förra året sitt bästa val sedan 1988.