Frida Wallnor: Därför spelar G7 fortfarande en roll

I centrum för stormen står den amerikanska presidenten. Alla talar om honom – precis som han vill ha det.

Men frågan är vad Trump vill i övrigt. Efter att ha lämnat Iran- respektive Parisavtalet och förra veckans beslut att införa stål- och aluminiumtullar även mot EU, Kanada och Mexiko är det svårt att se hur G7-mötet kan bli något annat än en enda lång iskall bekräftelse på sprickan mellan deltagarna. Och det handlar om länder vars stöd USA kommer att behöva om det nu blir någon form av avtal med Nordkorea framöver.

Att USA dessutom motiverat tullbesluten med omsorg om ”nationell säkerhet” är lika motsägelsefullt – inte minst när amerikanska företrädare ständigt talar om vikten av att europeiska allierade ökar sina försvarsanslag för att i större omfattning bidra till den gemensamma säkerheten inom Nato. Med ökade utgifter för amerikanska tullar blir det ju ännu mindre pengar över till nya europeiska försvarssatsningar.

Timingen för veckans G7-möte är egentligen perfekt. Möjligheten för västvärldens plus Japans mäktigaste politiker att ses under avspända former är som gjord för att bringa ordning i leden när det stormar i omvärlden.



Under finanskrisen visade sig exempelvis G7 från sin bästa sida. Man talade samstämmigt om vikten av sänkta räntor och finanspolitiska stimulanser för att få fart på den globala tillväxten.

Baksidan av informella tillställningar som denna är konsensuskulturen som kommer på köpet. Luften går ju lite ur möteskommunikéer om länderna inte är överens, om vissa reserverar sig mot slutsatserna – speciellt om det handlar om högsta hönset i församlingen.



När USA nu inte bara kommer att reservera sig utan dessutom är upprinnelsen till mycket av den turbulens vi ser i världen i dag försvinner själva poängen med hela mötet.