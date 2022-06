Fortsatt omdömeslöst av Andersson

Tusentals människor kom förbi och fotograferade, maratonlöparna sprang ett halvt ärevarv runt det och den svenska marinens 500-årsjubileum fyllde Skeppsbron med Visbykorvetter och ubåt.

Som gest och markering var Kearsarges närvaro ovanligt lyckad. Den visade USA:s engagemang för de två nordiska blivande Natomedlemmarna och det ankrade mitt i stan så att allmänheten kunde se hur amerikanska säkerhetsarrangemang ser ut.

Just det ögonblicket och den platsen valde statsminister Magdalena Andersson för att fördöma oppositionsledaren. Inbjuden till fartyget ställde hon sig på däck med sin nya kompis Annie Lööf - och förklarade att Ulf Kristersson inte hade varit lämpligt sällskap eftersom ”hans ledarskap uppenbarligen inte håller för den här situationen”.

Det är ett uttalande som generade hennes värd ombord och som är signifikant hänsynslöst. Den generation socialdemokrater som styr nu har ingen respekt för demokratins kultur och normer. Magdalena Anderssons beteende är en direkt fortsättning på förra vinterns regeringskampanj mot oppositionen då statsministern, justitieministern och försvarsministern varnade för att moderatledaren skulle begå statskupp och hota demokratin.

Den sakliga bakgrunden till årets politiska junikris är denna:

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring 12 gånger sedan 1974 då den nya regeringsformen kom. Hälften av dem har inträffat sedan Löfven bildade regering 2014. I dag tisdag är det dags för den 13:e, mot justitieminister Morgan Johansson. Oppositionens skäl är självklara för alla som vill se. Att inte stödja en misstroendeförklaring mot en så misslyckad justitieminister är politiskt omöjligt.

När misstroendeförklaringen lämnades in tappade statsministern fattningen och gjorde sig själv till måltavla och deklarerade att om Johansson röstas bort avgår hela regeringen.

Så har ingen statsminister gjort förut och det är hon väl medveten om. Magdalena Andersson fick själv en misstroendeomröstning som finansminister 2015, Peter Hultqvist 2017, Annika Strandhäll och Morgan Johansson 2019. Löfven fick utstå tre misstroendeomröstningar, den sista under den så kallade midsommarkrisen förra året då Löfven blev den första statsministern i svensk historia som förlorat en misstroendeomröstning.

Men inte en enda gång satte Löfven sin regering på spel i förväg. Det gjorde inte heller Göran Persson eller Olof Palme när riksdagen 1985 röstade om utrikesminister Lennart Bodström.

Riksdagen måste kunna rikta misstroenden mot enskilda statsråd utan att sätta hela regeringen på spel. Statsminister Magdalena Anderssons agerande syftar till att avlöva riksdagen ett instrument för ansvarsutkrävande. Vid sidan av dåligt humör är orsaken hennes parlamentariska svaghet.

Anderssons regeringsunderlag, C, MP, S och V, är svagt, splittrat och oförmöget att förhandla inbördes. Det är sakpolitiskt omöjligt att regera på. Därtill är Anderssons regering beroende av ett specialavtal med den politiska vilden Amineh Kakabaveh som bestämmer politiken mot en enskild kurdisk gruppering i Syrien. Det är så bisarrt att alla förträngde det fram till att Nato-ansökan gjorde att Ankara påpekade det uppenbara och faktiskt olämpliga.

Genom att Andersson gjorde regeringsfråga av misstroendet mot justitieministern hamnar regeringen i en ny förhandling med Kakabaveh eftersom regeringen faller utan hennes stöd. Att förhandlingen sker parallellt med att Sverige förhandlar med Turkiet är det sämsta tänkbara utfallet av vänsterröran och helt och hållet Anderssons ansvar. Hon skadar nu aktivt Sveriges säkerhetspolitiska vitala intressen på grund av att hon själv har försatt sig och regeringen i denna parlamentariska situation. Det är ett havererat ledarskap.

Anderssons nervositet handlar också om budgetomröstningen den 15 juni. Hon regerar på Moderaternas och Kristdemokraternas budget, förhandlad med SD. Det är långt ifrån säkert att regeringen vinner nästa veckas omröstning om vårändringsbudgeten, eftersom den för det första kräver att C stöder V:s hårt kritiserade pensionsförslag. I utbyte ska C få sänkta dieselskatter till bönderna. Men den kräver också att Kakabaveh stöder budgeten, vilket ger henne två förhandlingstillfällen.

Oppositionsledaren har tagit stort ansvar för regeringens situation sedan kriget bröt ut i februari. Han och Moderaterna har stabiliserat en riksdagsmajoritet för vapenleveranser till Ukraina, för snabb svensk upprustning och för ett svenskt medlemskap i Nato. Statsministern har gång på gång varit steget efter, skällande och grälsjuk och arrogant.

Det kan inte och bör inte vara oppositionsledarens ansvar att hjälpa till med socialdemokraternas nedmontering av demokratiska normer eller stabilisera hennes kaosartade regeringsunderlag. Det är Magdalena Anderssons ansvar. Hon bör visa respekt för oppositionen, ta ansvar för Sverige, för sin ställning och sin regering. I september bör Sverige välja en annan väg än denna osannolika vänsterröra.