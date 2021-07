Företagen kommer inte att förlåta C

Matematiken går inte ihop. Det konstaterade moderatledaren Ulf Kristersson på torsdagen efter att ha sonderat möjligheterna att bilda regering tillsammans med L, KD och SD. De är överens. Men med en flortunn marginal skulle S, V, MP och det tidigare borgerliga partiet C rösta ned Kristersson.

Det står allt mer klart att centerledaren Annie Lööf har förskansat sig i vänsterblocket tillsammans med S/MP och V, även om hon av partipolitiska skäl fortsätter att markera mot V ibland. Det står också klart att Lööf är den som hela tiden sätter käppar i hjulet för förhandlingar, både till höger och vänster. Hon har nobbat vänsterledaren som sträckte ut en hand och lovade att tillfälligt dra tillbaka sina krav på skattehöjningar. Och på onsdagen nobbade hon Moderaternas försök att locka med sakpolitik, satsningar på landsbygden, för att få hennes passiva stöd.

Den 21 juni twittrade Lööf ”Fler partier behöver sätta sakpolitik och lösningar för människors vardag före politiskt spel”. Men själv gör hon ju tvärtom. Hon ser C som ett mäktigt vågmästarparti. Men det är en högst osäker tillvaro.

C har historiskt profilerat sig som ett företagarvänligt parti. Inte minst småföretagens villkor har stått i fokus. Men de kommer få svårt att förlåta Annie Lööf alla de skattehöjningar som hennes nya partner S nu förbereder. De struntar i att C vänt upp och ned på arbetsförmedlingen och slagits för en marginell ändring av hyressättningen (som är en ren Stockholmsfråga, och som hon sedan, för sent, backade från). De sakerna är perifera jämfört med företagarnas kamp för lönsamhet. De traditionella väljarna ser också C som ett frihetligt parti. Det kommer finnas en gräns för hur mycket vänsterpolitik de tål.

Januariavtalet kanske framstod som ett klurigt sätt att vinna tid för att marginalisera SD. Men det var ett gigantiskt strategiskt misstag, för SD försvinner inte. Partiet är redan dubbelt så stort som C. Kvar står Annie Lööf med de nya, ofta unga, väljare som misstror SD, men också är lättrörliga. Det är inte osannolikt att de så småningom kommer fram till att de lika gärna kan rösta på MP. Centerpartiet borde ha lovat Kristersson att lägga ned sina röster och ge borgerligheten passivt stöd. Tiden håller på att springa ifrån dem.