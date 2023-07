Företagen är viktigast för ett nytt Ukraina

Ukrainastrategins 6 miljarder kronor under 4,5 år är endast de rena biståndspengarna, mestadels via Sida. Särskilda humanitära paket tillkommer, som skett vid två tillfällen tidigare. Och allt bistånd via multilaterala organisationer tillkommer likaså.

Regeringen har bestämt sig för att inte tala om ”återuppbyggnad” av Ukraina, utan ”uppbyggnad”. Det är en viktig skillnad. Ukraina ska byggas till något annat än det som gällde före kriget.

Statliga biståndsmedel från olika länder och organ – en framtida ”Marshallhjälp” till Ukraina – kommer att uppgå till historiska nivåer, när kriget är över. Och eftersom både Bryssel och Kiev förbereder sig för ett framtida EU-medlemskap kommer enorma belopp att komma Ukraina till del även i den processen.

Ändå är det allra viktigaste det som sker i civilsamhället och hos företagen. Det är den stora kraft som kommer att väva in det fria Ukraina i Europa. Ett stort antal företag kommer så snart förutsättningarna är säkra att använda sig av affärsmöjligheterna i Ukraina, inom bland annat livsmedel, grön teknik, sjukvård, techsektorn och givetvis infrastruktur.

De flesta företag kommer inte att vänta på att vinna upphandlingar som finansieras med biståndspengar utan göra investeringar med eget risktagande, övertygade om att Ukraina har en betydande framtidspotential.

För politiker i Sverige och övriga EU handlar det nu inte bara om att lova pengar utan att underlätta för de fria marknadsmekanismerna. Frihandel, förenklade regler, krafttag mot korruption och en snabb EU-harmonisering av Ukrainas ekonomi.

Svenska bolag kommer att investera i Ukraina av affärsmässiga skäl. Men också för att företagare har samma drivkrafter som alla andra – att vilja göra gott efter det krig som har skapat så mycket lidande.