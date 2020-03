Fordonskatastrofen förebådar depression

Fredagen den 20 mars har tiotusentals anställda varslats av våra största industriföretag. Ingen av dessa vet när de kan komma tillbaka till jobbet. Det mest oroande är just att ingen vet vid vilken tidpunkt företag och anställda kan komma till vanligt liv igen. Det behövs en plan framåt, nationellt och internationellt.

Men när kommer återgången? Krisen är, mätt i Sveriges dominerande fordonsindustri, värre än under finanskrisen för drygt tio år sedan. Så snabba och stora varsel inträffade inte ens under det tvärstopp som skedde hösten 2008.

Det senaste dygnet har finans- och aktienestorn Kerstin Hessius framträtt i en rad medier, bland annat i Di TV. Hennes budskap är dramatiskt. Om situationen fortsätter så väntar inte djup nedgång, inte finanskris utan depression. Hon talar om 20-40 procents arbetslöshet och jämför med Tyskland på 1920-talet och USA på 1930-talet. Hon säger också att de stora penningpolitiska åtgärderna från riksbanken snarast i detta läge kan underblåsa en hyperinflation.

Kerstin Hessius har varit chef för Stockholmsbörsen, vice riksbankschef och sedan flera år vd för tredje AP-fonden. Hon är en viktig röst i en miljö då debatten och besluten böljar mellan politiker och smittskyddsexperter och det finns ett behov av ekonomisk expertis. Det som Kerstin Hessius varnar för är situationen om inget besked ges, om inget perspektiv finns. Hon jämför med marknadens och företagens läge den 11 september 2001. Just den dagen var situationen panikartad och oklar. Skulle det komma fler terroristattentat? Stockholmsbörsen kraschade (New York hade inte hunnit öppna). Kerstin Hessius jämför denna dag med varje dag just nu. Lika stor ovisshet finns dag för dag.

Nu måste politikerna ge ett tidsperspektiv på krisläget. Annars kommer tiotusentals företag att gå omkull under en oöverträffat kort period. Arbetslösheten kommer att skjuta i höjden. De branscher som kan betraktas som ”vinnare” i denna typ av kris är en mycket begränsad del av svensk ekonomi.