Förbered bojkott mot Ryssland

Innehåll från KIA Annons

Så ska Kia lyckas ställa om till laddbara bilar till 2024

Elrevolutionen är här när det kommer till fordonsmarknaden. I dag finns över 90 000 personbilar med ren eldrift i Sverige, enligt elbilsstatistik.se, och totalt rullar över 275 000 laddbara bilar på våra vägar. Allt pekar mot att detta bara är början på den laddbara revolutionen.

Ett företag som var tidiga med en tydlig strategi om att ställa om till elektrifierade och laddbara bilar är Kia. Inte mindre än 21 procent av den 10-åriga Kia-vagnparken är i dag laddbar – och Kia har det lägsta CO2-snittet, 105 gram, av alla bilmärken från 2011 och framåt.

Kia är i dag marknadsledare på laddbara bilar: laddhybrider och rena elbilar – och ligger i framkant i omställningen till en mer hållbar mobilitet. Företaget har nu en laddbar försäljning på 77 procent, men det stannar inte där.

– 2024 ska 100 procent av bilar Kia säljer i Sverige vara laddbara, säger Peter Himmer, VD Kia Sverige.

11 nya elbilar

När Kia nu tar nästa steg i den elektrifierade utvecklingen är det med ett stort fokus på rena elbilar.

Fram till 2026 kommer företaget att lansera 11 elbilar, varav 7 dedikerade elbilar byggda på den nya elbilsplattformen E-GMP (Electric Global Modular Platform).

– Kia har serietillverkat elbilar i snart tio år. Nu har man tagit all kunskap vidare och utvecklat en dedikerad elbil som från början är byggd för att vara en elbil, förklarar David Lilja, press och kommunikationschef Kia Sverige.

800 volts-teknik

Den första av de sju dedikerade elbilarna har precis lanserats – Kia EV6.

Baserad på elbilsplattformen E-GMP (Electric Global Modular Platform) har bilen stöd för 800 volts-teknik, vilket gör det möjligt med ultrasnabb laddning. Vid en laddstation med minst 250 kW kan batteriet snabbladdas från 10 till 80 procent på bara 18 minuter eller så kan du på endast 4,5 minuters laddning uppnå en räckvidd på 100 km.

Alla versioner av EV6 på den svenska marknaden kommer med det stora batteriet på 77,4 kWh, och batteriets placering i golvet skapar rymlighet i kupén och ett platt golv för bästa komfort.

EV6 släpps i fyra olika versioner: EV6, EV6 Plus, GT Line och GT. Kia EV6 och EV6 Plus finns med bakhjulsdrift, EV6 Plus går även att få med fyrhjulsdrift och GT Line finns endast med fyrhjulsdrift. EV6 Plus och EV6 GT Line med fyrhjulsdrift, det vill säga med dubbla elmotorer – en på fram- och en på bakaxeln – har sammanlagt 325 hästkrafter. EV6 med bakhjulsdrift har en räckvidd på upp till 528 kilometer på en laddning, enligt WLTP.

EV6 GT, som kommer i slutet av nästa år, är fyrhjulsdriven med dubbla elmotorer – en på fram- och en på bakaxeln. Detta ger bilen 585 hästkrafter. 0 till 100 km/h klaras av på 3,5 sekunder och topphastigheten anges till 260 km/h.

EV9 – en ny elsuv

EV6 är den första av 7 dedikerade elbilar byggda på plattformen E-GMP som Kia planerar att lansera fram till 2026.

Nyligen fick vi en föraning om nästa elbil – en elsuv – när Kia visade upp Concept EV9 på AutoMobility Los Angeles, USA.

Concept EV9 är Kias vision för suv-segmentet och konceptbilen för samman design i framkant, hög tekniknivå och en avancerad helelektrisk drivlina i en banbrytande paketering.

Designen är inspirerad av naturen och Kia har använt material från återvunnet skräp från våra hav.

Elektriska suven EV9 har en räckvidd på upp till 480 kilometer och har, likt EV6, utrustats med ultrasnabb laddningskapacitet. 10-80 procent laddning på 20-30 minuter.

7 dedikerade elbilar

Förutom att den helelektriska drivlinan innebär nollutsläpp under körning har Concept EV9 rymd, hög tekniknivå och god flexibilitet vilket innebär att suven är lika hemma i urbana områden som på utflykter utanför stadsmiljön.

När och hur elsuven från Kia kommer att lanseras till allmänheten är inte klart, men den är en del i Kias laddbara rörelse för att påskynda elektrifieringen av bilar.

Fram till 2026 kommer Kia att presentera ett utbud av 11 elbilar varav 7 dedikerade elbilar byggda på den nya elbilsplattformen.

Kia EV6 – den nya generationens elbil