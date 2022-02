För S är rättvisa köer viktigare än vården

Innehåll från Polygiene Annons

Konsumtion står för stora delar av våra totala utsläpp och textilbranschen har större miljöpåverkan än flyg och sjötransporter sammanräknade. Att ta hand om det vi har och tillverka nya produkter med längre livscykel är en del av lösningen för klokare konsumtion. Genom färre tvättar håller plaggen längre samtidigt som energiförbrukningen och utsläppet av mikroplaster minskar. Polygienes Wear More. Wash Less ger goda förutsättningar till att agera mer hållbart både som konsument och varumärke.

I efterdyningarna av Sars-epidemin 2004 ökade medvetenheten om bakterier och virus och med det även efterfrågan på antimikrobiella produkter. Vid starten av Polygiene utvecklades en lösning med antimikrobiella behandlingar för mjuka och hårda ytor för hälsosektorn. Idag är bolaget även världsledande inom stay fresh-området med flera teknologier.

– Du som konsument kan på ett enkelt sätt bidra till en minskad miljöpåverkan genom att tvätta dina kläder mindre, vilket i sin tur gör att kläderna håller längre och kan säljas på second hand. Vad det gäller hårda ytor så krävs inte lika tät eller tuff rengöring och konsumenten kan välja produkter som används flera gånger istället för engångsprodukter. Vi bidrar på så sätt till mer hållbara produkter och ger konsumenter förutsättning att agera mer hållbart, säger Ulrika Björk, VD på Polygiene.

Lösningen – produkter som lever längre

Kring 2009 kontaktades Polygiene av den svenska sportindustrin med frågan om teknologin går att applicera på textilier för att minska odören. Där började utvecklingen av de stay fresh-teknologier som idag används av världsledande företag som bland andra Adidas och Samsonite - ett exempel på en partner där Polygiene både arbetar med mjuka och hårda ytor på samma produkt. Att som varumärke addera Polygiene i tillverkningsprocessen är en väldigt enkel process som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

– Den stora vinsten för miljön åstadkommer vi om det produceras färre nya produkter och kläder och om vi vårdar de vi har. Det beror på att själva produktionen up-stream står för den enskilt största påverkan på miljön under en produkts livscykel*. Här ser vi att Polygiene kan vara en del av lösningen, säger Ulrika Björk.

Wear More. Wash Less

Använd mer och rengör mindre så förlängs livslängden på produkter. Varumärken som adderat Polygiene till sina produkter tillförs ett hållbarhetsvärde.

– Mer än någonsin finns ett behov av att hitta hållbara lösningar, inte minst inom textilindustrin. Det finns ett stort värde i att ha en bra och hållbar kommunikation kring vad som görs för att förlänga livscykeln på kläder och produkter. Vi kan vara med och bidra till att produktens livslängd förlängs avsevärt både när det gäller produkten i sig, och om den säljs vidare på second hand eller återvinns exempelvis, säger Ulrika Björk.

Polygiene arbetar idag med antimikrobiella behandlingar för både mjuka och hårda ytor. Två förvärv har genomförts det senaste året för att komplettera erbjudandet.

– Vi har en heltäckande produktportfölj där vi kan behandla i princip alla ytor och material som finns från textilier, papper, glas, keramik och plast till metall. Vi har målsättningen att växa till en miljard kronor inom fem år, ett ambitiöst men fullt realistiskt mål med tanke på att vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden, avslutar Ulrika Björk.

Om Polygiene

Som världsledande inom stays fresh-teknologier, vill Polygiene förändra produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Mer än 300 globala varumärken behandlar idag sina produkter och använder Polygienes varumärke. Med dotterbolaget Addmaster, erbjuder de antimikrobiella behandlingar för mjuka och hårda ytor. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

