”Folkhemsel” lär inte sänka några priser

När partiledaren Magdalena Andersson och den energipolitiska talespersonen Fredrik Olovsson presenterade sin idé talade de om en ”häpnadsväckande passivitet” från regeringens sida.

Socialdemokraterna har däremot ”arbetat, tänkt och funderat” och kommit fram till ”ett omfattande förslag” (en A4-sida). Förslaget ”skulle skapa en elmarknad som på ett helt annat sätt än i dag står på vanligt folks sida”.

Så här tycks Socialdemokraterna ha tänkt: Staten ska köpa in el på långa kontrakt och sälja den vidare till hushållen. De talar om ett pris på 40 öre per kilowattimme. Hushållens elräkning ska till ungefär 60 procent utgöras av denna folkhemsel och resten ska vara marknadsprissatt el. Därmed skulle förslaget inte sabotera incitamenten att spara energi, eftersom den dyrare elen kommer just på toppen.

Socialdemokraterna förklarar dock inte hur detta statligt upphandlade pris ska föras vidare till hushållen. Det tycks inte handla om att staten går in och köper upp den aktuella elen för att föra den vidare till elhandelsbolagen som därmed får ett lägre totalpris. Nej, enligt förslaget ska olika el inte ”blandas”, utan den billigare statliga elen ska föras vidare till hushållen enligt ett politiskt beslutat system. Folkhemselen ska alltså pytsas ut i olika mängd till olika hushåll beroende på ”bostadsform, bostadsyta och uppvärmningsalternativ”, att döma av Fredrik Olovssons resonemang. Det låter som en enorm administrationsapparat.

Om då 60 procent av hushållens elförbrukning ska upphandlas centralt till ett lågt pris, vad händer då med den övriga elen, den som är exponerad mot den öppna marknaden? Kommer inte spotpriset att skena när så stor del av elen är låst i det statliga avtalet? Med tanke på volymerna lär den statliga elen komma övervägande från vattenkraft och kärnkraft. De lediga delarna av svensk elproduktion blir därmed de som är mer volatila.

Och varför ska elproducenterna sälja sin el till 40 öre? Tänk om de hellre vill försöka få större intäkter genom att chansa på att elpriset blir betydligt högre? Socialdemokraternas svar på pressträffen var att ett elpristak måste råda, alltså att övervinster beskattas. Men EU:s elpristak gäller bara till halvårsskiftet i år.

Över huvud taget verkar S-förslaget inte alls förhålla sig till det som pågår i Bryssel. Där har kommissionen nyss lagt fram ett förslag till reviderad elmarknad, och lanserar ett upplägg som kallas ”contract for difference”, som är just en möjlighet för en stat att garantera ett visst prisspann genom kontrakt med elproducenter. Sjunker elpriset under spannet måste staten kompensera för det. Går elpriset över spannet har staten rätt att beskatta extra. Ett problematiskt EU-förslag, som dock verkar stämma rätt bra med S-intentionerna.

Så varför välkomnar inte Socialdemokraterna det arbete som pågår i EU-systemet – det tycks ju handla om ungefär samma sak? Varför tar de i stället fram ett ofärdigt förslag med hård kritik mot regeringen för att den inte gör något för elkunderna? Och varför säger Magdalena Andersson att S-förslaget är genomförbart, och att det inte behövs någon ny reglering och att idén inte skulle bryta mot några EU-bestämmelser? I själva verket är det så att EU-kommissionen har tagit fram ett förslag som skulle göra en sådan intervention tillåten, men först när unionens lagstiftande organ har godkänt det.

Svaret är nog detta: Socialdemokraterna vet mycket väl att elmarknaden och de regleringar som hör till är komplex materia. De vet utomordentligt väl att de inte skulle ha kunnat reda ut situationen på ett väsentligt bättre sätt om de hade vunnit valet i fjol. De vet att de inte kommer att få särskilt många följdfrågor om det förslag de lägger fram, eftersom alla parter vet att det inte kommer att genomföras. De gör ett försök att sprida bilden av en passiv regering och låtsas samtidigt inte om den svenska elmarknadens grundläggande problem: Nedlagda reaktorer. Eftersatt nätutbyggnad.

Dessa brister har S-ledda regeringar inte gjort särskilt mycket åt under åtta år. Ingen folkhemsel kan skyla över det.