Följ pengarna, tänk bortom kött

Bolaget, som tillverkar vegetabiliskt kött, noterades i New York den 2 maj, och har sedan dess stigit med 258 procent.

Analysfirman Citron twittrade 17/5 att Beyond Meat ”has become Beyond Stupid”. Bolaget gjorde 2018 en förlust på 300 miljoner kronor på en omsättning på 880 miljoner. Värderingen ser förstås luftig ut. Men det skiljer inte Beyond Meat från många andra bolag i unga branscher, inte minst med digital profil. Framför allt ska kursuppgången ses som ett tecken på det enorma suget bland placerare efter den här typen av framtidsbolag.

Köttindustrin är en traditionell marknad som fått en ny typ av konkurrens. Barclays Bank tror att den alternativa köttindustrin kommer vara värd 140 miljarder dollar inom tio år, vilket motsvarar 10 procent av den totala köttindustrin. Det är inget orimligt antagande med den utveckling vi ser av matvanor och mot bakgrund av de senaste årens årliga tvåsiffriga tillväxt i sektorn. 2018 låg värdet på runt 40 miljarder.

Sedan ett tiotal år äter fler vegetariskt och veganskt. Economist utnämnde i sin årskrönika 2019 till veganernas år. Veganerna är inte längre förvildade missledda anarkister, inte heller utgör de endast en liten klick av de rikaste och mest trendkänsliga, utan allt fler är vanliga människor.