Finansministern har helt rätt om balansmål

När man läser Anders Borgs bok om sin finansministertid ser man det ekonomiskpolitiska debattklimatet inifrån. Han gör i stort sett allt rätt i ett extremt läge under finanskrisen. Sverige har kraftig minustillväxt. Exportindustrin tvärstannar. Staten är på vippen att tvingas ta hand om Swedbank. Han underbalanserar statsbudgeten, räddar svenskarna från massarbetslöshet, konsoliderar välfärden i kommunerna och utnämns till EU:s bästa finansminister.

Ändå riktar den nya ekonomiskpolitiska talespersonen från Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, stenhård kritik mot honom och den får ett visst fäste. Moderaterna är rädda för bilden av att slarva med skattesänkningar och dra upp underskotten. Göran Persson krossade Moderaternas ekonomiskpolitiska trovärdighet under 90-talskrisen och S är mästare på att använda statsfinansvapnet. I efterhand, skriver Borg, borde han ha underbalanserat ännu mer.

Magdalena Andersson har under sina fem år som finansminister satt rekord i amorteringar. Hon har betalat tillbaka många hundra miljarder och planerar att betala av många hundra miljarder till. Men statsskulden har inte varit så här låg sedan 1960-talet, cirka 20 procent av BNP. Även den så kallade Maastrichtskulden, som inkluderar hela den offentliga sektorn, är låg och kommer att sjunka under 30 procent av BNP under mandatperioden. Enligt målet bör den ligga på 35 procent.

Det finns tre starka skäl till att staten inte ska sänka skulden ännu mer.