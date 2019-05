Fem år till med Modi är bra för världsekonomin

Kongresspartiet gick fram något, men fick ändå endast 53 av de 545 platserna. Systemet med majoritetsval i enmansvalkretsar förstärker kraftigt valvinnarens mandattilldelning och missgynnar förloraren, men det är anmärkningsvärt att det tidigare statsbärande Kongresspartiet återigen gjorde ett så uselt val. Rahul Gandhi, fjärde generationen i klanen Nehru–Gandhi, misslyckades för andra gången med att bli premiärminister och förlorade till och med sin egen parlamentsplats.

Börsen i Bombay tycks glädjas åt Modis jordskredsseger, och marknaden har rätt. Inte för att ekonomin entydigt har gått bra under den gångna mandatperioden, utan för den politiska inriktningen. Landets ekonomi har vuxit med 35 procent under mandatperioden och utländska investeringar har strömmat in. Men tillväxttakten har avtagit de senaste två åren och arbetslösheten är hög, även om det saknas tillförlitliga data om nivåerna.

Modi har också kritiserats för ryckighet i politiken. I november 2016 ogiltigförklarades alla sedlar med de två högsta valörerna över en natt. Det gjordes för att komma åt den svarta sektorn men drabbade ekonomin som helhet. Han har också infört lagar som slår hårt mot utländska e-handelsjättar som Amazon och Walmart.