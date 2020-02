EU:s digitala strategi är inte problemfri

Så sent som förgående helg, under den internationella säkerhetskonferensen i München, uttryckte både USA:s försvarsminister och utrikesminister att Europa äventyrar Nato-samarbetet om man tillåter Huawei vara en del av 5g-utbyggnaden. I december kom det uppgifter om att Kinas ambassadör i Danmark garanterat ett frihandelsavtal mellan Färöarna och Kina, under villkor att Färöarna väljer Huawei som 5g-leverantör. Annars var ett frihandelsavtal att glömma, var beskedet.