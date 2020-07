Europas säkerhet står åter i centrum

Vad som har föranlett truppförflyttning har en officiell orsak och en inofficiell, det troliga är att dessa har samverkat. Den officiella anledningen, som Trump meddelat på Twitter, är att Tyskland inte följer det icke bindande Nato-målet om att lägga motsvarande 2 procent av BNP på försvarsutgifter och att Tyskland stöttar ryska intressen genom att köpa stora mängder rysk gas. Bägge dessa faktorer är något andra Nato-länder också gör.

Den inofficiella anledningen, som det spekuleras om i bakgrundssamtal med mer eller mindre anonyma källor, är att Trump under en längre tid har irriterat sig på Tysklands handelsöverskott gentemot USA, som låg på 47 miljarder euro under 2019. Och att relationen mellan förbundskansler Angela Merkel och Trump har varit kylig under hela Trumps presidentskap. Som konsekvens har därför även de tysk-amerikanska relationerna försämrats under de senaste tre åren. Droppen som fick bägaren att rinna över var dock när Merkel i slutet av maj avböjde Trumps inbjudan till att delta på ett G7-möte i Washington, D.C. i slutet av juni. Merkel ansåg det vara ansvarslöst att hålla ett toppmöte under pågående coronapandemi och mötet blev inte av när Tyskland inte ville delta. Trump uppges ha tagit nobben personligt och upplevt sig förolämpad – truppförflyttningen ska då vara straffet mot Tyskland och Merkel.

Beslutet har mötts med stor kritik från alla tänkbara håll – demokrater, pensionerade tidigare högt uppsatta militärer och av republikanska politiker. Den republikanske senatorn Mitt Romney har i sedvanlig ordning varit mest kritisk av republikanerna i kongressen, och kallade agerandet för ett slag i ansiktet på en allierad och en gåva till Ryssland. Viktigt i sammanhanget är att påpeka att 24 000 amerikanska soldater blir kvar och stationerade i Tyskland, samt att den amerikanska truppnärvaron och solidariteten med Europas säkerhet egentligen är en kvarleva från kalla kriget.

Denna utveckling, adderat med händelser i Europas närområde, sätter återigen säkerhet, försvar och geopolitik i fokus. Ryssland bedriver krig i Ukraina och försöker att flytta gränser inom Europa. Det är konflikt i Mellersta Östern. Kina har stormaktsambitioner och involverar sig mycket i europeiska affärer och intressen. Turkiet har gått i auktoritär riktning och skapar spänningar med de europeiska Medelhavsländerna när de kränker Greklands luftrum och territorialvatten samt borrar efter energikällor i Cyperns exklusiva ekonomiska zon. Allt fler europeiska länder blir beroende av rysk energi, och av investeringar från Kina och Ryssland. EU dras med interna problem, och medlemsländerna med disparata viljeriktningar, men har ändå åtagit en offensiv agenda inom försvars- och säkerhetspolitiken.

Det är viktigt att Europa bygger upp en egen förmåga. Tysklands utrikesminister Heiko Maas räknar inte med bättre transatlantiska relationer oaktat om Trump vinner eller förlorar, och landets försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer har sagt att Europa behöver utveckla ett eget försvar även om Joe Biden vinner valet. Positivt är att denna utveckling redan påbörjats. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens programförklaring för mandatperioden innehöll många ord om ett fördjupat försvarssamarbete, att EU behöver utvecklas till en europeisk försvarsunion och att stora summor ska investeras i EU:s gemensamma försvars- och försvarsmaterielprojekt.

Nästa steg i satsningen bör nu vara djupare integrering mellan EU och Nato. EU:s försvarssatsningar bör betraktas som komplement till Nato, som fortfarande kommer att vara centralpelaren i försvaret av Europa. Särskilt efter brexit blir försvarsalliansen än viktigare, då blir Nato en viktig länk mellan EU och Storbritannien. Med hänsyn till detta vore det strategiskt klokt om Jens Stoltenbergs efterträdare som generalsekreterare för Nato, om ett och ett halvt år, blir en britt.