Ett av Europas viktigaste partier på väg tillbaka

LEDARE. Det står och väger inför söndagens viktiga presidentval i Polen. Det är helt jämnt mellan kandidaterna i den andra valomgången och det går inte att utfärda någon förutsägelse om näste president heter Andrzej Duda eller Rafał Trzaskowski. Tonläget har under sluttampen av valrörelsen varit hårt och valdeltagandet, som redan var ovanligt högt i den första valomgången, väntas bli högt. Mycket står på spel och polackerna betraktar valet som ett ödesval. Experter har utnämnt presidentvalet sommaren 2020 till det viktigaste valet i landet sedan 1989, då det första fria parlamentsvalet hölls i Polen efter kommunismens fall i nationen.

Antingen blir den sittande presidenten Duda omvald och Polen fortsätter sin vandring i auktoritär riktning mot en så kallad ”illiberal demokrati”. Eller så blir borgmästaren från huvudstaden Warszawa, Trzaskowski, landets sjätte president och ett av Europas viktigaste och bästa partier, Medborgarplattformen, PO, kommer tillbaka i styrande ställning. Situationen är så laddad mellan de två lägren att presidentkandidaterna inte ens kunnat mötas i en debatt.

Förvisso är det endast presidentposten som står på spel i valet – inte regeringsmakten där det faktiska inflytandet ligger – däremot innehar presidenten i Polen mer än bara ceremoniella uppgifter. Särskilt presidentens vetorätt mot nationell lagstiftning blir i sammanhanget avgörande. Det innebär nämligen att en president Trzaskowski skulle kunna stoppa regeringspartiet Lag och rättvisas, PiS, nedmontering av rättsstatens institutioner, attackerna på de fria medierna, inskränkningar av minoriteters rättigheter och politiseringen av statstelevisionen.

Med Trzaskowski och det liberalkonservativa PO skulle Polen slå in på en annan väg – hoppet om ett annat Polen skulle leva vidare. En av de mest centrala händelserna i det moderna Europas historia är Polens snabba utveckling från kommunistisk, sovjetisk satellitstat till en fri nation med liberal demokrati, fria människor, marknadsekonomi och medlemskap i EU och Nato. Under de senaste två decennierna har den stadigaste politiska kraften för denna transformering varit just PO.

Partiets kanske mest betydelsefulla politiker, och kända företrädare, Donald Tusk var partiledare i över 11 år och premiärminister i 7 år innan han tog över som Europeiska rådets ordförande från företrädaren, belgaren Herman Van Rompuy. I sin roll som Europeiska rådets ordförande var Tusk avgörande i att leda hela EU genom flertalet kriser. Och han var en central spelare i beslutet om att inleda processer mot Ungern och Polen, utredningar av nationell lagstiftning som riskerade att allvarligt åsidosätta EU:s värderingar öppnades.

Tusk är i dag pensionerad från heltidspolitiken men besitter den viktiga positionen som ordförande för den europeiska paraplyorganisationen European People’s Party, EPP, vilken Moderaterna och Kristdemokraterna är medlemmar i. I den mittenhögerorienterade organisationen EPP agerar han grindvakt emot den sorts ytterkantshögerpartier som i EU-systemet står för populism, nationalism och radikal socialkonservatism. Tydligaste exemplet är att processen att utesluta den ungerska premiärministern Viktor Orbáns parti Fidesz har accelererats under Tusks ledarskap. Fidesz och PiS eftersträvar i mångt och mycket samma form av ”illiberala demokratiska” system, med skillnaderna att PiS även drivs av starka katolska influenser och inte delar Fidesz inställning till Kreml.

Polen tog också under Tusk och PO:s ledarskap ett bredare ansvar för de delar av Östeuropa som inte är medlemmar av EU och för delar av Kaukasus. Det var Polens utrikesminister Radosław Sikorski som, tillsammans med Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M), kom på och lanserade idén med det östliga partnerskapet. Sikorski är i dag europaparlamentariker och ansvarig för Europaparlamentets relationer med USA.

PO är en av de starkaste rösterna i Europa för marknadsekonomi, frihet, demokrati och EU. PiS går till val med en ekonomisk vänsterpolitik i form av höjda bidrag, ett valbudskap som huvudsakligen är anti abort, HBTQ-personers och andra minoriteters rättigheter samt på konspirationsteorier om vaccination och västerländsk medieinblandning. Måtte Polen välja rätt på söndag, Europa förtjänar ett Polen som går i första ledet.