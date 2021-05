En röst på C är en röst på vänstern

Processen började med tydliga besked från M och KD om att SD är ett självklart regeringsunderlag, därefter anslöt sig L.

På vänsterkanten gav C-ledaren besked om att hon är öppen för att sitta i en s-regering som tar stöd av V, en konstellation som sedan bekräftades av Vänsterpartiet. Lööfs krumbukter efteråt, upprepade under fredagen under partiets förtroenderåd, är mest för internt bruk. Signalen är given och uppfattad. Hon har inga andra alternativ än att gå med vänsterblocket och i det ingår Vänsterpartiet.

I det borgerliga blocket börjar en gemensam agenda växa fram kring Sveriges olika ordningsfrågor. Den kommer att vara huvudsaken i valrörelsen. De fyra partierna är eniga om att det behövs en mer seriös och mindre naiv syn på brott och straff, migrationens olika former, bidragssystemens utformning, tullens befogenheter och ordning i skolan. Ett internationaliserat land kan inte slarva med sin säkerhet på det sätt som Sverige har gjort och gör. Att Sverige toppar EU-ligan i dödsskjutningar är en skam.

I Löfvens block hörs helt andra tongångar. Här mobiliserar s-distrikt, fackföreningar och partier för en kraftig vänstergir i den ekonomiska politiken. Det är rop på fastighetsskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt, höjda bolagsskatter och höjda inkomstskatter över hela linjen. Nu ska den nyliberala skattesänkarpolitiken bort, samt alla privata välfärdsföretag.

Hur Annie Lööf än vänder och vrider sig är detta Centerpartiets nya allierade. Och till skillnad från anti-SD-retoriken är detta politik på riktigt som man kan göra något av. Att vara emot Jimmie Åkesson är inget regeringsprogram. LO:s skattepolitik kan däremot bli det.

C utgör i bästa fall en femtedel i vänsterblocket, Vänsterpartiet kommer att vara minst lika stort. Vilka skattehöjningar kommer C-ledningen att kompromissa om? Hur mycket dyrare blir det för företagen? Hur mycket mer skatt blir det på investeringar och ISK-konton?

Det är frågor C måste börja svara på. Man kan inte välja ett nytt sällskap och tro att man kan bestämma allt själv.