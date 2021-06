En positiv och optimistisk borgerlig agenda

Stora samhällsproblem behöver åtgärdas och uppmärksammas förtjänstfullt av oppositionen. Inom arbetsmarknads- och finanspolitiken, inom lag- och ordningsfrågor, inom energi- och klimatområdet med mera. Det är naturligtvis en del av oppositionens arbete att rikta kritik mot en regering som misslyckats med att hantera dessa problem. Och förslag på åtgärder av problemen måste vara del av ett reformprogram som kan effektueras efter ett regeringsskifte.

Men den borgerliga oppositionen behöver också en positiv och optimistisk agenda för Sverige. Att förmedla en hoppfull känsla om framtiden är en viktig pusselbit för att kunna komma in i en valrörelse och i regeringsställning med ett visionärt ledarskap. Flertalet exempel på sådana budskap och lyckade kampanjer finns genom historien. John F. Kennedys presidentkampanj 1960 med budskapet om ”A Time For Greatness”, Ronald Reagans presidentkampanj 1980 med budskapet ”Let's Make America Great Again” och Tony Blairs kampanj i parlamentsvalet 1997 med valmanifestet ”New Labour, New Life for Britain” är bara några exempel där oppositionen har lyckats med att kritisera den sittande regeringen men samtidigt förmedla en tro på ljusare tider och hopp om framtiden.

Det är viktigt med en relevant och korrekt lägesbeskrivning i landet, speciellt i det allvarliga läge som Sverige befinner sig, med en pågående pandemi och regeringskris. Politiker ska varken svartmåla eller skönmåla Sveriges skjutvåld, arbetslöshet eller elförsörjningssystem.

En negativ kampanj kan vara framgångsrik för att fånga uppmärksamhet, men en positiv och optimistisk agenda krävs för att det politiska mandatet från väljarna också ska vara hoppfullt och visionärt. Att politisk förändring kan ske utan att hela huset måste rivas, att det går att bygga på framgångar från tidigare regeringar. Det bör borgerligheten ta med sig i den valrörelse som snart nalkas, antingen det blir i sommar eller nästa år.