En ny amerikansk stad

Dallas är ett nystan av motorvägar och en karikatyr av den amerikanska staden, men alla städer i Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky och West Virginia är starkt präglade av motorvägslandskapet. Wichita Falls, Lawton, Chickasha, Oklahoma City, Tulsa, Springdale, Fort Smith, Little Rock, Memphis, Jackson, Nashville, Knoxville, Lexington, Charlstone och Morgantown ser till förväxling likadana ut.

Så här 60 år efteråt måste man säga att Interstate-systemet höll vad det då lovade. Motorvägarna byggdes med start 1956 för att hålla ihop landet, öka rörligheten och för att snabbt kunna evakuera städer vid atomkrig. Under en period hette det till och med National System of Interstate and Defense Highways. Inget annat federalt beslut har varit så definierande för USA, för amerikaners sätt att leva, för den amerikanska stadens glesa karaktär och för vilka intressen som gjort sig gällande i amerikansk politik.

Vad som också är tydligt är att Interstate-systemet i dag är på väg att dela upp landet. Den del av amerikansk ekonomi som växer, tjänsteindustrin, utvecklas snabbast i några få städer där bil inte är lika dominerande och där folk går, tar tunnelbanan och cyklar i tätare stadskärnor.

Pittsburgh, Pennsylvania, var nyss ett industriellt katastrofområde med konkurser och nedläggningar i främst stålindustrin. Men till skillnad från industristäderna i grannstaten West Virginia har Pittsburgh rest sig och kommit tillbaka med en överraskande kraft med stora investeringar i utbildning, biomedicin och digitaliserad logistik. Det är likadant med Philadelphia nere vid kusten. Båda dessa städer har täta sammanhållna stadskärnor, ett rikt utbud av restauranger och kaféer och de är lätta att tycka om. De växer på ett annat sätt än Nashville, för att inte tala om Oklahoma City och Little Rock i Arkansas.

Den täta stadens ekonomiska kraft har olika förklaringar men den viktigaste är att den erbjuder effektiva möten och är trivsam. Amerikanska campus-områden härmar ofta den täta stadens sociala landskap, liksom Googles berömda kontorslandskap. Man kör bil till en arbetsplats som liknar en tät stad.