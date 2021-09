En ljusare framtid för Fadern

Anthony Hopkins gör i filmen ”The Father” en storslagen och oerhört fängslande rolltolkning av en åldrande man på väg in i demens. Det förflutna kolliderar obarmhärtigt med nutid och osorterade bilder. Samtidigt är Hopkins, som fyller 84 i december, själv ett bra exempel på att livskvaliteten inte måste rasa vid en viss ålder. Men man bör utgå ifrån att det är ett hårt arbete att hålla sig alert. Den synen har nu även vetenskapligt stöd.

Eftersom demens främst är en ålderssjukdom och världens befolkning åldras ger många prognoser en väldigt mörk bild. WHO gjorde 2017 en särskild rapport och uppmanade länder att agera. Prognosen var att antalet drabbade ökar med tio miljoner per år och skulle nå 82 miljoner år 2030. (Som en jämförelse ökar antalet cancerfall globalt med 17 miljoner per år).

Men organisationen bör överväga att ompröva sin syn, åtminstone vad gäller de rika länderna. För demensfallen som helhet minskar (dock inte alzheimer). Den största studien hittills, från Harvard, har samlat sju olika rapporter och omfattar 49 000 personer i USA och Europa. De visar att under 30 år har antalet fall minskat med mellan 13 och 15 procent per decennium. (De understryker att det kan se annorlunda ut i andra delar av världen.)

Harvardstudien pekar ut ett antal riskfaktorer som är livsstilsrelaterade och kring vilka konsensus växer sig allt starkare. Dessa är låg utbildning, hjärt- och kärlsjukdomar, hörselproblem, rökning, fetma, depression, stillasittande, diabetes, ensamhet, hög alkoholkonsumtion, hjärnskador/skalltrauman, och luftföroreningar. Många av dessa hänger samman, exempelvis fetma, diabetes, högt blodtryck och stillasittande.

Det som är positivt med livsstilsrelaterade faktorer är att det finns utrymme för påverkan. Enligt den ansedda tidskriften The Lancet kan upp till 40 procent av fallen undvikas eller försenas. De enklaste vägarna är genom rätt mat och motion, samt att undvika rökning. Det svåraste är förstås de faktorer den enskilde inte råder över, som hörsel, depression, ensamhet och luftföroreningar. Men samhällt kan, och bör, agera på framför allt utbildning och miljö.

”The Father” är en fin titel. Men kanske borde en uppföljare heta ”The Mother”, för till skillnad från cancer drabbar demens fler kvinnor än män, även när man justerar för att de blir äldre.