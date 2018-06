PM Nilsson: En ledarskapskris

När Moderaterna under försommaren 2017 började dala ner mot avgrunden kring 15 procent i opinionsmätningarna utbröt en nervös debatt inom borgerligheten. Skadan kommer att ta tid att reparera, sa några. Det går inte längre att vara liberal i ekonomiska frågor och konservativ i värdefrågor, sa andra. Dynamiken mellan SD och C tycktes ta all energi.