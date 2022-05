En allians för Sverige

Han konstaterade att de finska soldaternas insats inte bara var en strid för Finlands oberoende och frihet. Att den finska armén stod emot de sovjetiska styrkorna under sommaren 1944 gjorde att järnridån inte kom att gå mellan Sverige och Finland. ”Det gav Sverige ett säkerhetspolitiskt läge som var oändligt mycket tryggare och säkrare”.

Det Persson sa då är något som borde ha sagts oftare. Den svenska säkerhetspolitikens kärna under kalla kriget var från början knuten till Finland. Deras front var också vår. Om Sverige skulle ha följt med Norge och Danmark in i Nato efter kriget hade kanske Sovjet åter försökt flytta fram sina positioner. Alltså försökte Sverige med en annan väg.

Efter 1989 blev svensk alliansfrihet en obsolet kvarleva och fungerade mest som en ideologisk överbyggnad för S. Men i vintras blev den plötsligt på allvar då Ryssland i december uttalade nya villkor för de alliansfria europeiska länderna och i praktiken anslöt dem till en aktiv rysk buffertzon mot väst. Två månader senare, i februari 2022, visade Ryssland med sitt anfall mot Ukraina vad som gäller i zonen.

Just då öppnades en lucka som vidgades under våren. Plötsligt både ville och kunde Finland gå in i Nato, vilket ledarskapet i Helsingfors bestämde sig för att göra. Opinionen i Finland fick full uppbackning av Nato-medlemmarna. Ukrainakrigets gränslöshet och brutalitet har chockat alla. Ryssland måste förlora och all hänsyn till Putins decemberdiktat om en ny europeisk säkerhetsordning med halt för Nato är politiskt omöjlig. En finsk Nato-anslutning är bra för Finland, men också ett tydligt Nato-nej till Rysslands buffertkrav och en del i västs motstånd och möjliga seger. Därav brådskan.

Man kan med rätta kritisera den långsamma reaktionen i Sverige. Under de första veckorna efter krigsutbrottet tycktes regeringen inte förstå vad som hände. Försvarsdepartementet var fast i sin Hultqvistdoktrin och UD i sin alliansfrihet.

Men plötsligt, några veckor in i mars när kriget var som mörkast, vände det. Den nya statsministern Magdalena Andersson gjorde rent bord, bytte statssekreterare, kastade de bleka analyserna från Försvarsdepartementet och UD och tog makten över landets öde. Som statsminister är hon den enda personen i Sverige som kan föra förtroliga samtal med andra regeringschefer, vilket hon gör. Hon har en unik inblick i europeisk politik och hon bestämde sig för att använda den.

I detta läge visar det sig att Sverige fungerade överraskande bra. Alla varningar om ett starkt polariserat politiskt landskap visade sig vara ett spöke. Oppositionsledaren Ulf Kristersson har sekunderat statsministern hela vägen in i kaklet. Han samlade hela högeroppositionen bakom statsministern. Han fick SD att svänga, först om folkomröstningskravet och sedan om Nato. En historiskt svag regering får i detta historiska skifte ett mycket brett stöd, starkast uttryckt i den säkerhetspolitiska analys för Sverige som regeringen och riksdagspartierna presenterade i fredags.

På söndagen meddelade Finlands statsminister Sanna Marin och president Sauli Niinistö på en isande allvarsam presskonferens att ansökan om finskt Natomedlemskap ska skickas in i veckan som kommer. Socialdemokraterna i Sverige gav senare under dagen besked om sin omsvängning. Regeringsbeslut om svensk Natoansökan kan tas redan under måndagen.

Förloppet innebär många aspekter som denna ledarsida har diskuterat under våren. Men en viktig sak är det respektfulla samarbete som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson lyckades upprätta. Vid sidan av själva Natoansökan är detta ett styrkebesked och en investering i politiskt förtroende som bör förvaltas klokt. De båda bör hålla fast i varandra i den nu gemensamma säkerhetspolitiken och fortsätta att utveckla den tillsammans. Om Rysslands krig ”mot väst” sprider sig eller om Ryssland går mot ett nytt och kanske farligt sönderfall är det centralt med en inre svensk säkerhetsallians som håller.

De bör också fundera igenom om samarbetet kan utvidgas till en ny riktning för försvarspolitiken, som lätt kidnappas av mindre partier, dåliga kompromisser, långsamma processer och intressen som handlar om annat än försvar. Statsministern har visat att hon kan se nyktert på läget i Europa och genomdriva stora förändringar. Erfarenheterna av kriget i Ukraina och Natomedlemskapet innebär ett nytt läge för Försvarsmakten och riktningen framåt behöver ett tungt politiskt mandat. Sverige kommer att få en ny roll i Nordeuropa och den behöver blocköverskridande stöd.

Ulf Kristersson och Magdalena Andersson ska snart gå till val som varandras huvudmotståndare. De erbjuder var sitt regeringsalternativ med olika mål och olika idéer, ett mer till höger och ett mer till vänster. Det bör de hålla fast vid och de bör hedra varandras roller. En fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och tydliga alternativ bygger den svenska folkstyrelsen. Det är en ynnest att ha två regeringsbärande partier, beredda att ta ansvar.

Men i försvaret av Sverige bör Kristersson och Andersson även fortsättningsvis vara varandras främsta allierade.