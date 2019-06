Elizabeth Warren är USA:s intressantaste presidentkandidat

- Hon har en fängslande personlig historia. Uppvuxen i strävsamt arbetarhem i Oklahoma, klassresenär av särdeles amerikanskt snitt och lojal republikan långt in i 40-årsåldern.

Den delas av näringslivsgiganter som Bridgewaters Ray Dalio och JP Morgans Jamie Dimon, liksom av gamla Tea Party-hjältar som Ted Cruz och Marco Rubio, och i växande utsträckning även av Fox News, där programledaren Tucker Carlson nyligen beskrev Elizabeth Warrens ekonomiska politik som ”Donald Trump när han är som bäst”.

Den tilltagande samsynen är ytterst en funktion av villkoren på marken. USA:s ekonomi är fortfarande världens största och därtill inne i sin längsta expansionsfas på 70 år.

Samtidigt är den inte längre något glasklart skyltfönster för den moderna kapitalismen av några mycket handfasta skäl: medianlönen har trots tillväxten i praktiken legat still under mycket lång tid, den sociala rörligheten – det amerikanska samhällskontraktets grundfundament – är numera lägre än i andra rika länder och under de senaste tre åren har medellivslängden sjunkit.

Omkring sex av tio amerikaner anser sig ekonomiskt förfördelade och enligt återkommande mätningar säger sig numera en majoritet av dem mellan 18-34 föredra ett socialistiskt system framför ett kapitalistiskt. Man kan ha synpunkter på begreppsdefinitioner eller tycka att de inte vet vad de pratar om, men man ska ta dem på allvar.

Ytterst kokar det nämligen ned till några enkla, rätt allmängiltiga och möjligen obekväma sanningar: