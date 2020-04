Elektrifiering kan rädda liv

I en del kinesiska områden var minskningen av kvävedioxid 40 procent under de två första månaderna jämfört med 2019. Det motsvarar ett borttagande av 192 000 bilar. En forskare vid Stanford University uppskattade i början av mars att minskade luftföroreningar av partiklar (PM2,5) i kinesiska storstäder under januari och februari kan ha sparat 77 000 liv: 4000 barn under 5 år och 73 000 vuxna över 70 år.

Även under mer strikta antaganden visar uträkningarna ett besparande av flera tiotusentals liv i Kina. För Europas del menar Centre for Research on Energy and Clean Air att 11 000 förtida dödsfall undvikits genom minskade luftföroreningar.

Siffrorna är givetvis bara en del av hur människoliv påverkas av de gigantiska samhällsförändringarna. Ekonomiska effekter spelar exempelvis också in i slutänden. Men de belyser en av många kända faktorer som skördar liv år efter år, och som vi har accepterat.