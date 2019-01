Det våras för kärnkraft

Den snabba utbyggnaden var ingen svensk företeelse. Under 1980-talet byggdes en ny reaktor var 17:e dag, främst i USA, Frankrike och Japan.

Bakgrunden är IPCC:s senaste klimatrapport där man mycket tydligt pekar på mer kärnkraft som villkor för att klara både 2-graders- och 3-gradersmålet. Sol och vind kommer att spela en allt större roll, men på de flesta energimarknader krävs en baskraftkälla och där är kolkraften ohotad och under utbyggnad. För att på allvar ändra på det krävs kärnkraft.

Under slutet av förra året drog en ny kärnkraftsdebatt i gång i västvärlden. Överallt höjdes röster för att de gamla kärnkraftsländerna bör behålla sina reaktorer, ompröva tidigare avvecklingsbeslut och bygga nytt samt att främst Indien och Kina bör storsatsa på kärnkraft. Bland de mest uppmärksammade var Bill Gates som använde sitt nyårsbrev för att argumentera för kärnkraft.

Det andra skälet är en ökad global elkonsumtion. IEA:s senaste Energy Outlook spår en ökning på 25 procent de kommande åren till följd av högre levnadsstandard, ökad befolkning, urbanisering, elektrifiering av bilparken, kanske flyget, och elanvändning i industriprocesser som i dag har kol som energikälla. Den överetablering av energiproduktion som finns på många håll och vars prisbilder lätt blåses sönder av vindkraften kan snart vändas till elbrist.

Det tredje skälet är en successiv omvärdering av kärnkraftens risker. De nya reaktorer som byggs i dag är säkrare än 80-talets och om man lyckas med den så kallade fjärde generationens reaktorer, som kyls av flytande bly och kan köras på avfall, blir kärnkraften nästan riskfri i förhållande till de fossila kraftslagen. Avfallsproblemet reduceras betydligt. De mycket svåra olyckor som har inträffat, Tjernobyl i Ukraina 1986 och Fukushima i Japan 2011, var lokala katastrofer men fick inte de stora konsekvenser man tidigare befarat. Dödstalen var relativt få och strålskadorna mindre än man trott.

Den stora invändningen mot kärnkraft är ekonomin. Kraftbolagen är generellt skeptiska till stora investeringar. Det som rosar marknaden just nu är naturgas och små- och medelstora vindkraftsparker. De statligt reglerade priserna som gällde under de stora kraftbyggenas tid är borta. Elpriset är därför svårt att beräkna, särskilt för en lång period framåt. Att räkna på en kärnkraftsinvestering 40 till 50 år in i framtiden är omöjligt. De nybyggen som gjorts i EU, Finland, Frankrike och Storbritannien, har alla haft problem med finansieringen.