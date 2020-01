Det som sker är parlamentarism

När företrädare för januaripartierna nu talar om kaos och om att ”budgetramverket bryts sönder” behöver man inte bli orolig. Detta ramverk har aldrig varit till för att en minoritetsregering ska kunna arbeta i fred, utan för att budgetar inte ska skena i väg åt fel håll. Meningen har aldrig varit att man inte ska kunna förändra poster uppåt eller nedåt, utan att det ska rymmas under de tak som har slagits fast. Det ska alltså vara finansierade förslag.

Under hela enkammarriksdagens historia och fram till 2010 har ingen regering tillträtt utan att ha säkrat ett parlamentariskt stöd. Det fungerade därefter någorlunda under Reinfeldt II och fungerade tack vare decemberöverenskommelsens anda under Löfven I. Men efter valet 2018 bildades en regering som gjorde gällande att man hade beslutskraft, men som inte hade det.