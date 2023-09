Det måste löna sig att bli polis

Särskilt fokus ägnades åt åtgärder för att bryta nyrekrytering av barn och unga till gängen. Med tanke på att både förövare och offer blir allt yngre låter det som en klok prioritering.

Att regeringen, vilket meddelades i förra veckan, ska satsa 21 miljarder kronor extra på rättsväsendet fram till 2026 är också förnuftigt. Alla delar i den rättsvårdande kedjan måste stärkas om offensiven mot gängen ska lyckas. Vi behöver verkligen fler poliser, åklagare och fängelseplatser.

Men krismöten och extra miljarder har ingen omedelbar effekt på brottsbekämpningen. Den akuta våldsvågen kan bara brytas av polisen. I hela Sverige finns 23 000 poliser, varav drygt 5 000 i Stockholm. Det är alldeles för få.

Polisen uppskattar antalet gängkriminella till 30 000. I en intervju med Ekot i våras uppgav rikspolischef Anders Thornberg att tre nya kriminella ansluter till gängen varje dag, alltså fler än 1 000 personer per år. Visserligen väntas antalet poliser öka till 26 000 vid utgången av 2024, men även om ambitionen infrias ligger polistätheten i Sverige en bra bit under EU-snittet på 300 poliser per 100 000 invånare.

”Försök att locka tillbaka erfarna poliser som har lämnat yrket.”

Att hitta en snabb lösning på polisbristen måste vara en av regeringens viktigaste uppgifter. Lönefrågan är särskilt viktig för poliser i Stockholm, där det är dyrt att både leva och bo. Den genomsnittliga månadslönen för en polis på 38 800 kronor räcker inte särskilt långt i den regionen. Ännu besvärligare är det för nyutexaminerade poliser som tjänar betydligt mindre än så.

Lönerna i denna viktiga yrkeskår måste fortsätta att höjas. Inför ett lönetillägg för poliser som arbetar i huvudstadsregionen. Försök att locka tillbaka erfarna poliser som har lämnat yrket. Och undersök möjligheterna att bistå poliser som tjänstgör i Stockholm med boende.

Höjda anslag till polisen är välkommet men vem ska göra jobbet? Läget är akut. ”Detta kommer inte upphöra av sig själv, hämnd följer på hämnd”, sa statsminister Ulf Kristersson (M) när satsningarna på rättsväsendet presenterades. Om rättsstaten ska kunna stoppa skjutningarna måste poliserna bli fler.