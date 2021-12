Det är Centern som sågas av Lagrådet

Förändringen av strandskyddet har länge varit en viktig landsbygdspolitisk fråga för Centerpartiet. När C och L släppte fram S-MP-regeringen i januari 2019 blev detta en av punkterna i januariavtalet.

Under regeringskrisen i somras, då L hoppade av samarbetet, krävde C att tre punkter från januariavtalet skulle kvarstå för att återigen släppa fram en S-MP-regering. Det gällde arbetsrätten, stärkt äganderätt i skogen och reformerat strandskydd.

Lagrådet har nu i veckan underkänt lagtexterna om uppluckrat strandskydd och slagit fast att det behövs en ny utredning och ny remisshantering av den viktigaste förändringen, den som gäller mindre sjöar och vattendrag.

Lagrådets avstyrkande är ingen detalj, och det borde särskilt inte vara det för Centerpartiet, som är en stark förespråkare för en författningsdomstol som, enligt partistämmans formulering, ska kontrollera lagar och ha behörighet att förklara dem ogiltiga. Rimligen skulle en författningsdomstol komma fram till samma sak som Lagrådet om den fick granska strandskyddsförslaget. Och då hade lagen inte kunnat införas.

Till saken hör att Lagrådets tyngsta kritik gäller en del som Centerpartiet har beskrivit som en stor framgång, att alla sjöar under en hektar och vattendrag som är smalare än två meter ska undantas från strandskydd och att fri passage ska gälla. Lagrådet har skarp kritik mot att just denna nya lagregel saknar beredningsunderlag.

Lagrådet konstaterar att förslaget bygger på en politisk uppgörelse efter att utredningen var klar. De syftar på förhandlingarna som i praktiken fördes mellan C och MP. Lagrådets kritik mot processen blir därmed en kritik mot dessa båda partier.

Centerpartiets ansvariga talesperson Kristina Yngwe meddelar på Twitter, att ”vi fortsätter arbetet med en strandskyddsproposition”. Detta är anmärkningsvärt, inte bara för att man tar så lätt på kritik från Lagrådet, utan också för att ett parti som säger sig vara i opposition nu tydligen ska arbeta vidare med en proposition.

Strandskydd må vara lätt att ha principiella uppfattningar om, men alla som har tittat in i frågan ser hur komplicerad den är. Det handlar inte bara om naturvärden mot byggande. Det handlar om äganderätt, kommunernas planarbete, aspekter som kräver en hög grad av förutsägbarhet. Att med öppna ögon driva igenom en lag som kommer att ställa till det för rättsprövningen är inte ansvarsfullt. Centerpartiet vill dock inte ändra på något grundläggande i förslaget och kräver snabb hantering. Eller som Kristina Yngwe säger till TT: ”För Centerpartiet är det fortsatt viktigt att vi kommer fram med lagstiftning under våren som gör skillnad.”

Det liknar hafsverket med ”gymnasielagen”, också den sågad av Lagrådet.

Januarisamarbetet tillkom för att C och L ville isolera Sverigedemokraterna. Men därutöver markerade C och L att betydande sakpolitiska vinster också kunde inkasseras i samarbetet. Det hette till och med att Januariavtalet innebar liberala vinster som inte var möjliga att få ens under alliansregeringens tid.

Av Januariavtalets framgångar finns inte mycket kvar. En avskaffad värnskatt och några andra enkla förändringar har gjorts. Men de viktiga delarna för Centerpartiet har misslyckats. En förändrad arbetsrätt blev en reform som ligger ljusår från vad Centerpartiet egentligen ville. Löftet om stärkt äganderätt i skogen uppfylls genom att skogsägare ”frivilligt” ska göra upp med staten – tveksamt om detta är samma sak som stärkt äganderätt.

Och nu har strandskyddsförslaget av allt att döma fallit. Förslaget var redan från början mycket begränsat och skulle påverka byggandet endast marginellt. Dessutom skulle förändringarna knappast få något värde för samhällsplaneringen innan rättspraxis hade uppstått. Och nu avstyrks förslaget av Lagrådet.

Så här blir det när man försöker genomdriva sin politik tillsammans med partier som tycker raka motsatsen. Att reformer blir halvhjärtade och illa utformade beror på att lagtexterna har tagits fram av en regering som företräder en annan politik.

För Centerpartiet finns en existentiell dimension i strandskyddet, det skulle bli det sista försöket att bevisa att januarisamarbetet var en konstruktion som gav framgång i sakfrågor. För andra är strandskyddet det sista beviset på att stora förändringar måste drivas igenom tillsammans med partier som har ungefär samma synsätt i viktiga samhällsfrågor.