Det är allvar nu

Detta är last night in Sweden.

Att Sverige inte har haft en regering under hösten, och i praktiken inte sedan ett halvår tillbaka på grund av valrörelsen, har inte gynnat de rättsvårdande myndigheterna. Vad värre är tycks den regeringsbildning som man förhandlade om i helgen inte göra saken så mycket bättre. Ett samarbete mellan S, C, MP, L och med stöd av V orkar säkert öka anslagen till polis och åklagare, men den tidigare politiska bristen på probleminsikt har sitt centrum hos MP och C. De är dåligt rustade för att leda den offensiv Thornberg efterlyser. Och att C och L överhuvudtaget har inlett förhandlingar med vänsterblocket och röstat nej till Moderaterna, som har starkt fokus på brottsbekämpning och gränsskydd, visar att de har helt andra prioriteringar.