Den som vill ligga i topp bör äga sin it-utveckling

Den som investerar mest har den bästa produktivitetsutvecklingen. Enligt forskaren James Bessen vid Boston University lade amerikanska företag i snitt 7 procent av sina nettoinvesteringar på intern it 1985. 2016 var motsvarande andel 24 procent. För 20 år sedan spred sig ny teknik snabbt till andra företag. I dag är det svårare. Vem kan reproducera Googles infrastruktur? Det är för komplext.

Fördelen med att utveckla it internt är också att det ställer krav på en intern förståelse för vad man utvecklar, varför och vilken potentialen är på sikt. Ett anekdotiskt exempel är en jämförelse mellan de amerikanska lågpriskedjorna Sears och Walmart. Sears, som nyligen ansökte om konkurs, köpte in it från IBM och lyckades aldrig använda sin infrastruktur till en konkurrensfördel. Det gjorde Walmart, som utvecklar egna system.

Inget bolag har evigt liv på en fri marknad och plattformsbolagens försprång är inte ointagligt. Men det är ofrånkomligt att de stora blir större när så många marknader är globala. Det krävs också finansiella resurser för att göra de nödvändiga it-investeringarna. Och det krävs en mycket djupare förståelse på lednings- och styrelsenivå för hur it förändrar förutsättningarna för att hålla sig kvar på toppen.