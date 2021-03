Den nordiska vägen vinner även i Sverige

I intervjuer, debatter, dokumentärer och nyhetsinslag är SD:s företrädare numera med på samma villkor som andra partier. Mattias Karlsson är hos Anna Hedenmo i ”Min sanning”, Oscar Sjöstedt talar om EU:s statsskuldsupplåning i Aktuellt och Richard Jomshof sitter hos Anders Holmberg i ”30 minuter”.

Så var det milt uttryckt inte förr. På varje SVT-redaktion var frågan om man gynnar eller missgynnar SD en självklar utgångspunkt för bevakningen. Den hållningen var man inte ensam om i mediebranschen. En tidningsredaktör som publicerade en debattartikel av SD:s partiordförande fick löpa gatlopp.

Mediernas isoleringstänkande är nästan borta, på SVT tycks det vara helt borta. Ledningen verkar ha bestämt sig för att i alla avseenden visa att den tidigare programdirektören Jan Helin hade fel när han skrev att anti-SD-kulturen sitter i tv-husets skyddsrumsliknande betongväggar. Nu står SVT stadigt i en mer liberal presstradition där idealet är att olika röster får brytas mot varandra.

I Riksdagen är det likadant. SD förhandlar och utformar skarp politik i alla utskott. Partiet bjuds av regeringen in i migrationssamtal, energisamtal, epidemisamtal och försvarssamtal. SD var till och med undertecknare av Försvarsberedningens slutrapport tillsammans med vänsterblocket när allianspartierna hade hoppat av. Under förra mandatperioden var SD:s stöd till privata företag i vård, skola och omsorg en förutsättning för att borgerligheten lyckades stoppa den största socialiseringsoffensiven sedan löntagarfonderna. Och om man besöker det vackra riksdagshuset kan man se företrädare för SD och C sitta försjunkna i djupa samtal. Partier förhåller sig till realiteter.

I kommun-Sverige är tabut borta, utom i kommuner som Stockholm där SD knappts finns. I bräschen går några välskötta sydsvenska kommuner där SD inkluderas på olika sätt. I Sölvesborg styr SD med stöd av M och ett lokalt parti, i Staffanstorp styr M med stöd av SD och i Landskrona styr L med stöd av SD. Ingen av dem har förvandlats till ungerska enklaver, börjat hetsa mot minoriteter eller strypt kulturlivet.

I näringslivet har man också ändrat attityd. Förr var SD bannlysta från alla branschdagar och politiskt påverkansarbete. Inte längre. Enskilda företag och företagarorganisationer har i dag lika kvalificerade kontakter med SD som med andra relevanta partier. Näringslivets opinionsarbete har medverkat till att utveckla SD till ett av Riksdagens mest företagarvänliga partier. Grundorsaken till att januaripartierna kunde sätta en så stor press på S är att allianspartierna plus SD bildar en nästan 60 procentig majoritet i för företagen viktiga frågor.

Jämför det med till exempel LO:s isoleringslinje. LO:s problem har många bottnar men en är tveklöst att så många medlemmar har övergett S för SD. I viktiga förbund som Byggnads och Transport är SD största parti: i IF Metall näst största. I södra Sverige är SD störst i hela LO.

LO har inte bara förlorat sin politiska bas utan också avhänt sig möjligheten att påverka ett nytt stort parti som hundratusentals LO-medlemmar röstar på. Det är den största stjärnsmällen för svensk arbetarrörelse någonsin.

Den strategin vill nu S göra till huvudsak i valet. Enligt statsministern, Dagens Nyheter och Nyamko Sabunis interna kritiker är inkluderingen av SD ett hot mot demokratin. Försvarsministern menar att den kan leda till en stormning av riksdagshuset och att religiösa minoriteter har skäl att oroa sig för sin fysiska säkerhet.

Det är extrema överord. Inkluderingen av SD i svenskt samhällsliv går precis efter samma linjer som utvecklingen i övriga Norden. Danmark, Norge och Finland rankas som världens mest stabila demokratier. Sammantaget utgör Norden en ledande socioekonomisk region i Europa med sofistikerade ekonomier, internationaliserade näringsliv, hög tillit hos medborgarna och fria samhällsliv. Det faktum att den populistiska impulsen i de nordiska länderna har blivit en integrerad del av det politiska livets hela skala har inte äventyrat någon framgång någonstans.

GP:s Håkan Boström pekade i en intressant ledare 8/3 på en underskattad ideologisk orsak till att det främst är de traditionella liberala krafterna i de nordiska länderna som inkluderat den nya nationalismen. Venstres, Høyres, Samlingspartiets och Moderaternas högerliberalism är mer tolerant i kulturfrågor och tål bättre att folk tycker olika. De prioriterar riktiga frågor som ekonomi, utbildning och rättsstaten och finner där gemensamma beröringspunkter med de nationalistiska partierna. De har tydliga gränser mellan politik och civilsamhälle och mellan stat, individ och företag. De har ingen moralistisk överordnad agenda i sig och kan bättre se verkligheten som den är.

SD är inte färdigreformerat och innehåller fortfarande radikala krafter. Men isoleringslinjen skadade och försvagade svensk demokrati. Att inkludera ett parti som SD i den redaktionella bevakningen, i det parlamentariska och politiska arbetet, i näringslivets opinionsbildning och i ett fritt samhällsliv är att verka i en liberal anda av pluralism, tolerans inför väljardemokratin och tillit till individen.

Den högerliberala nordiska traditionen har självförtroende och integritet och är inte rädd när folk tycker olika. Den är en naturlig hemvist för ett liberalt parti. Liberalernas ledning tog rätt beslut om regeringsfrågan under söndagens möte.