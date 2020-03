Den inställda framtiden är vår

Att ålder är den främsta och mest betydande riskfaktorn är väl underbyggt. På en presskonferens under måndagen underströk statsepidemiolog Anders Tegnell att det allra viktigaste fortsatt är att skydda de äldre. I sitt tal till nationen på söndagskvällen vände sig statsministern direkt till personer över 70 år och uppmanade dessa att begränsa sina sociala kontakter, för både deras egen hälsas skull och samhällets förmåga att ta hand om dem.

För självständiga elever är inte stängningen nödvändigtvis ett problem, trots att delar av betygsunderlaget försvinner med Skolverkets beslut att ställa in nationella proven. Värre är det för elever i behov av struktur. I värsta fall kan betygen bli lidande och därmed utsikterna att komma in på universitetet. För dem som strävar högre än vad betygen tillåter brukar det finnas en andra chans genom högskoleprovet. Även den dörren har stängts under våren 2020.