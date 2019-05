Den brittiska erfarenheten

Professorn i historia i Exeter, Jeremy Black, Englands svar på Dick Harrison, varnar i boken ”Britain and Europe” för att förväxla EU med Europa. De är två helt olika storheter. Den ena är ett område av starka nationalstater med en gemensam religion och en sedan många hundra år tilltagande gemensam ekonomi. Den andra en förhandlingsmekanism för att hantera den europeiska ekonomiska integrationen. Man kan vara varm europavän och djupt skeptisk till utvecklingen av EU.

Blacks bok börjar likt Camerons tal med Caesar och slutar med sommaren 2018 då regnet plötsligt upphörde. Hans bild av den brittiska öns europeiska öde är ett komplext flöde och utflöde, byte och utbyte, med de övriga europeiska nationerna. Men också av en ständig brittisk strävan att balansera de kontinentala makterna. Om de förenas eller om en blir för stark hotas öns självständighet. Britternas skäl att bekämpa Napoleon och Hitler var geopolitiskt detsamma och det skälet återfinns i brexitörernas retorik men nu i demokratiska termer: ett fördjupat EU hotar den brittiska demokratin. Vilket, menar Black, är en i huvudsak riktig iakttagelse. Den hörs också i många andra EU-länder varför man bör vara försiktig med att döma ut den som populism eller brittisk exceptionalism. Stödet för EU-medlemskap är starkt hos de flesta medlemsländer men stödet för en EU-statsbildning svagt. EU har misslyckats med att få samma legitimitet och identitet som de europeiska nationalstaterna. Brexit är en brittisk men också en europeisk reaktion. Storbritannien kommer för alltid att vara en integrerad del av Europa. Utmaningen för EU är att vara detsamma.

Den andra historikern, Stuart Sweeney, drar linjen tillbaka till Westfaliska freden i ”The Europe Illusion, Britain, France, Germany and the Long History of European Integration.” Sweeney är ekonomiskhistorisk i sitt perspektiv och menar att de återkommande europeiska krigen i huvudsak handlade om en rivalitet om marknadsdominans och kontroll av handelsleder. Handeln kunde blomstra parallellt med väpnade konflikter, som ofta var avlägsna. Den europeiska handeln på 1880-talet var större som andel av ekonomin än den är i dag. När krig på 1940-talet uppenbart blev alldeles för farligt var Berlin, Paris och London tvungna att hantera sina konflikter på ett annat sätt. EG och senare EU är en del av denna insikt. Men kvar står att de tre europeiska stormakterna har olika intressen, olika historia, olika identiteter och olika uppfattningar om hur ekonomi och samhälle ska organiseras.

Även Sweeney menar att Brexit visserligen är en reaktion från den mest euroskeptiska av dem tre, men icke desto mindre en varning giltig för både Tyskland och Frankrike. Nationalstaterna är tveklöst för små för vissa uppgifter men samtidigt de enda folkligt legitima makterna. Det märks också alltmer i europeiskt beslutsfattande. Grekiska skulder, krisen i Ukraina, klimatförhandlingar, finanskris och migrationskris krävde europeiskt samarbete men det var de europeiska nationalstaternas ledare som fattade alla viktiga beslut, inte EU:s institutioner.