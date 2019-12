Decenniet som ropar på en ny upplysningstid

Ökade koldioxidutsläpp bidrog till den högsta medeltemperaturen per decennium som man känner till och allt fler ”onormala” väderfenomen rapporterades. Världsbefolkningen fortsatte att öka med 12 procent, vilket är klart långsammare än under 1900-talet andra hälft. Antalet födda i världen har stått stilla sedan 1988. Fortfarande är det mindre än hälften så många begravningar som dop eftersom världsbefolkningen inte hunnit bli äldre ännu. Produktionen per världsinvånare steg av detta skäl nästa lika snabbt som på 1960-talet.

Världshandelns takt mattades däremot efter finanskrisen 2008. De globala företagen, som förvaltar och sprider en stor del av världens gemensamma kunnande, mötte mer protektionism.

Men urbaniseringen avstannade inte, tvärtom. Inkomstklyftorna i världen ökade olyckligtvis när lågräntorna fortsatte att baxa upp värdet på stadsbostäder och aktier allt medan bristen på kunskapsarbetare ytterligare drev upp de välutbildades relativa löner. Kvinnorna i moderna ekonomier säkrade uppemot hälften av företagens och institutionernas talangpool, och framstår som decenniets stora vinnare, vilket säger något om hur illa det har varit ställt i agrara och industriella ekonomier. Att många kvinnor till vänster ändå vill hejda framstegstakten är tydligt.

Vänsterradikala och högerradikala protesterar mot den liberala världsordningen. Politisk polarisering har växt sig så stark att familjemedlemmar slutat att tala med varandra. Starka ledare har högkonjunktur. De nya respektive forna stormakterna Kina och Ryssland har till och med kidnappats av hårdföra maktgrupper. Två stora regionala krig drev nyss fram väldiga migrationsströmmar, en mörk del av decenniet.