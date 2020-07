Därför bör Europa investera i Afrika

Detta möte är det viktigaste EU-mötet i år, kanske på mycket länge. Men när helgens möte är över, lamporna är släckta efter nattmanglingen och EU-ledarna förhoppningsvis har lyckats sy ihop en kompromiss – innehållande krav på strukturreformer, motprestationer och mer lån än bidrag – behöver de snabbt skifta fokus. EU och dess medlemsländer har flera viktiga frågor inom unionen att lösa, men de bör också blicka ut mot omvärlden och ta på sig ett större ansvar för dess utveckling. Historiskt sett har USA spelat den rollen, som världens enda supermakt, men i takt med att USA drar sig tillbaka från världsscenen behöver någon annan kliva fram och axla ansvaret. Ska denna någon annan inte bli Kina, med allt vad det skulle innebära för världen, behöver det vara EU och europeiska politiker som fyller vakuumet.

Ett tydligt exempel på denna sorts ansvarstagande vore om EU plockade upp tråden på den tyska idén om en plan för Afrika – under Tysklands ordförandeskap i G20 år 2017 var Afrikas utveckling ett viktigt fokusområde och det mest konkreta initiativet var ”Marshall Plan with Africa”. Som namnet avslöjar så är projektplanen inspirerad av den amerikanska Marshallplanen från 1948, döpt efter utrikesminister George C. Marshall, vilken bland annat utgjordes av bistånd från USA för att bygga upp de västeuropeiska ekonomierna efter andra världskriget. Återhämtningsstödet motsvarade runt 130 miljarder dollar, i dagens penningvärde, och det hjälpte Västeuropa att ställa sig på fötter igen efter världskriget.

Tysklands förbundskansler Angela Merkels idé skiljer sig dock något från Marshallplanen. Det är inte fråga om direkt bistånd till afrikanska länder, utan om investeringar och krav på reformer. Och det är en avgörande skillnad, som gör att Merkelplanen mer liknar de planer med motkrav som önskas även på hemmaplan i EU. Hade det bara varit en pengafråga hade afrikanska länder, som mottagit enorma summor bistånd genom åren, varit i avsevärt bättre ekonomisk situation i dag än vad de är. I Västeuropa fanns redan en fungerande marknadsekonomi, rättsstatstraditioner och institutioner sedan tidigare, det behövde bara byggas upp igen efter kriget. I stora delar av Afrika finns detta inte. Det behöver skapas och därför är det väsentligt att ställa motkrav på reformer och prestationer.

Men krav på den typen av reformer gör sig egentligen bäst om de kommer nedifrån och upp, inte tvärtom. Det är i första hand människor i de här länderna som måste begära reformer, eller åtminstone så behöver de acceptera att deras regeringar driver igenom förändringarna. Därför är det viktigt att när till exempel EU ställer sådana krav att de också sockrar förslaget med privata och offentliga investeringar. Detta kommer i förlängningen att gynna både Europa och Afrika.

I stora delar av Afrika finns det en utbredd hopplöshet om att kunna skapa sig ett drägligt liv för sig och sin familj, för de flesta saknas det möjlighet till utbildning, ingen fungerande arbetsmarknad och inget blomstrande entreprenörskapsklimat att tala om. I ett sådant läge är det inte svårt att förstå att människor försöker göra något åt sin livssituation och börjar röra på sig. Detta är nämligen faktorer som driver på stora folkvandringar, vilket ju varit och är en särskilt kontroversiell fråga i Europa. Som inte heller kommer att bli mindre aktuell i och med att demografiska prognoser visar att Afrika är den världsdel som växer snabbast befolkningsmässigt.

Stora europeiska investeringar i Afrika har uppenbara ekonomiska fördelar för europeiska länder och företag. En välmående ekonomi, med en fungerande arbetsmarknader, på den afrikanska kontinenten kommer att skapa nya marknader med många möjligheter för handel och företagsetableringar. Därtill skulle den förbättrade sociala situationen och levnadsstandarden kunna hjälpa till att lösa en av Europas mest infekterade politiska frågor, migrationen.