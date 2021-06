Dags krossa myten om New Public Management

Tv-serien avrundades med ett studiosamtal där skulden för polisens utveckling lades på ”New Public Management”.

Det var inte första gången som denna mystiska term, NPM, användes för att förklara brister inom offentlig sektor. Privat äldreboende som får kritik – NPM. Offentlig upphandling som inte fungerar – det beror på NPM. Omorganisation på ett sjukhus som personalen inte gillar – NPM. Överdriven byråkrati på en myndighet – NPM. Klåfingrig personalpolitik – NPM. Poliser som inte fångar bovar – NPM.

Som om inte brister av detta slag fanns innan 1990-talet, då begreppet NPM uppfanns. Stuprörstänkande, aversion mot idéer som uppfinns på fel ställe, obegripliga blanketter. Ta fram valfri deckare av Sjöwall/Wahlöö och man ser att polisväsendet för 50 år sedan inte heller fungerade så bra.

Det har inte fattats ett enda beslut i svensk offentlig förvaltning om att ”införa New Public Management”. Det är en beteckning som har klistrats på av kritiker. Det följer mönstret för ordet ”nyliberal”. Det är bara politiska motståndare som använder beteckningen. Skillnaden är att termen NPM kommer från den akademiska världen, och därmed uppfattas som neutralt.

NPM uppfattas som något som har införts, och följaktligen också kan avskaffas. Socialdemokraten Ardalan Shekarabi, med akademiska meriter på just det här forskningsområdet, bestämde sig för att ta upp kampen mot NPM när han kom in i regeringen. Han blev civilminister, och fick därmed ansvar just för offentlig sektor. Han tillsatte en utredning, som ett resultat av hans kritik mot NPM, med namnet Tillitsdelegationen. Det blev en genomgång av styrsystem och ersättningsmodeller, som mottogs väl av remissinstanserna. Men någon genomgripande förändring av samhällsmodellen föreslogs inte, det var det aldrig tal om. Plötsligt hade NPM-kritiken förvandlats till en fråga om att finslipa systemen. Åtminstone tycks det ha blivit så beträffande Ardalan Shekarabi.

I den bredare politiska debatten lever NPM-myten vidare. Mestadels i enlighet med vänster–höger-skalan, men ibland ger sig även liberala debattörer in på kritiken av NPM. Detta trots att det är så oklart vad NPM är och ännu mer oklart om det är något som går att avskaffa. Tankesmedjan Timbro har nyligen gett ut en forskningsgenomgång i den här frågan. Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji konstaterar i rapporten att det inte finns någon kvantitativ forskning som visar att ”professionella normer och tillit utan externa incitament” skulle ge positiva effekter på kvaliteten i välfärden. Med andra ord blir det varken bättre eller effektivare om ekonomiska styrmedel och mätbar uppföljning skulle försvinna.

Det är här man kan se problemet med kritiken mot NPM. Det tycks beteckna allt som är ett alternativ till det som gällde förr i tiden, en förvaltning där kontroll saknades. Då skattebetalarna inte kunde veta om en verksamhet var effektiv. Eller ens vad den skulle leverera.

Hur ska man kunna utveckla något som man inte utvärderar? Hur ska patienterna veta att vården är säker om man inte mäter resultatet? Hur ska man bedöma hur man får bäst kvalitet för skattepengarna om man inte sätter kvalitet i relation till ekonomi? Det är det som kallas incitament.

Många professioner är svårt tyngda av administration. Troligen beror detta inte främst på hårda bestämmelser om ekonomisk uppföljning utan om de höga krav på kvalitet som införts av helt andra skäl. Sjukvårdspersonal har fått en ökad administrationsbörda av patientsäkerhetsskäl. I skolan kan det handla om skolpolitiska beslut om mer dokumentation.

Och hur ska man veta att välfärden är jämlik, att skattepengar inte förslösas, om kontrollsystem inte finns? Motsatsen till byråkrati är godtycke hävdade bland andra den klassiska sociologen Max Weber, vars arbete Ardalan Shekarabi garanterat har koll på.

Det gäller fortfarande.