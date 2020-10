Dags för misstroende mot justitieministern

ANSVARIG. Justitieminister Morgan Johansson har suttit i sju år. Den brottsutveckling som skadar landet har eskalerat under hans vakt.

Han sköts rakt av med skott i ben och mage men överlevde och valde ovanligt nog att vittna mot gärningsmannen. Han var en tidigare barndomsvän och därför lätt att identifiera. Då öppnades helvetets portar. Hela offrets familj hotades, igen och igen. Hotet eskalerade till automateld genom en ytterdörr varvid offrets tidigare helt ostraffade kusin avled.

Ingen är gripen eller misstänkt för mordet. Brottsoffret säger i dag att han inte skulle vittna igen.

Det är lätt att förstå honom och många tycks hålla med. Allmänhetens slutsats av de senaste årens hotkultur mot gängrelaterade rättsprocesser tycks vara att man under inga som helst omständigheter ska vittna. Mellan raderna är det tydligt att många åklagare anser detsamma. Här har den organiserade brottsligheten redan vunnit ett avgörande slag mot rättsstaten. Vittnen har till skillnad mot till exempel polisen inget våldskapital och staten brister i vittnesskyddet. Våldet vinner.

Samma bild tecknas i den erfarne kriminalreportern Lasse Wierups bok ”Gangsterparadiset”. I mötet med en allt råare och välorganiserad brottslighet är det tydligt att Sverige systematiskt har gått in för att försvåra för fällande domar, minimera strafflängden och sätta uppenbart skyldiga och farliga personer på fri fot. Rättsstatens principer ska värnas men den allt bredare erfarenheten av den svenska rättsstatens principer är att de gynnar brottslingar på ett oproportionerligt sätt. Unika svenska domstolsregler gör till exempel att övertygande bevis i åklagarens och polisens förundersökningar inte erkänns i domstol. Rättsstaten framstår som ett skämt.

En annan faktor som pressar rättsstaten är mängden grova brott. Varje morgon vaknar svensk allmänhet till nyheter om handgranatsprängningar, kraftiga detonationer, skjutningar och avrättningar på öppen gata. Man kan trolla med statistiken över dödligt våld och påpeka att det brännvinsdränkta knivvåldet en gång i tiden också skördade offer. Men det är att missta sig. Den nuvarande våldsutövningen är systemhotande på ett helt annat sätt än våldet på Knivsöder och liknar terrorismen vad gäller effekter på samhället.

När kriminella nätverk tar kontroll över bostadsområden, näringsverksamheter och i praktiken rättsprocesser hotas tilliten till den demokratiska staten. Det är inte utvecklingen i Polen, Ungern och Sölvesborgs bibliotek som just nu är det stora hotet mot demokratin som vi känner den utan den organiserade brottsligheten. Om staten inte snabbt tar tillbaka lag och rätt i hela landet och bland alla invånare kommer kriminella krafter att expandera sina lagar och sin rätt. De kommer att ta sig in i fler företag, fler kommuner och fler myndigheter. Våld vinner. Denna process kan gå fort.

Justitieminister Morgan Johansson har suttit i sju år. Den brottsutveckling som skadar och skakar landet har eskalerat under hans vakt. Under hela denna tid har han fungerat som en undermålig underleverantör till oppositionen. Särskilt M har drivit regeringen och ministern framför sig i fråga efter fråga. Han har svarat med senfärdighet, arrogans och en sällsynt förmåga att via sociala medier förgifta det offentliga samtalet. Han drar ner sitt ämbete i dyn och förstärker känslan av att rättsvårdande myndigheter har tappat kontrollen.

Man ska inte vara vårdslös med misstroendevotum. Skitsakernas tyranni har alltför ofta överskuggat det sakliga läget. Förra mandatperiodens hot om misstroenden var överilade. Men det sakliga läget nu är sådant att det finns starka skäl för riksdagen att markera mot en person som misskrediterar regeringens just nu viktigaste ministerpost. C och L har sagt att de är oppositionspartier i allt som ligger utanför januariavtalet. Det är dags att visa det.