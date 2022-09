Dags att göra upp med ESG-flummet

I förra veckan presenterade Finansinspektionen, FI, en granskning av 30 svenska hållbarhetsfonder som förvaltas av bland andra Handelsbanken, Robur, Carnegie och SPP. FI kritiserar förvaltarna för bristfällig information om vad som ska betraktas som hållbara investeringar, och för att de inte tydligt anger vilka mål som investeringarna bidrar till att uppnå. Myndigheten konstaterar också att vissa av de granskade fonderna innehåller investeringar som inte kan klassas som hållbara, och flaggar för ytterligare granskning.

”Otydligheten väcker frågor om fonderna, deras underliggande tillgångar och hur dessa uppfyller kraven på hållbara investeringar. Sammantaget behöver upplysningarna bli både tydligare och mer konkreta”, skriver FI.

Med tanke på att fondbolagen ofta tar ut högre avgifter för hållbarhetsfonder än för konventionella fonder borde varudeklarationen vara klar och redig. Nya regler för vilken hållbarhetsrelaterad information finansiella företag måste lämna till investerare tillämpas sedan våren 2021 – EU:s så kallade disclosureförordning – men förvirringen är fortfarande stor.

Att många investerare vill placera kapital där det bidrar till att exempelvis bromsa den globala uppvärmningen är vällovligt. Det är inget fel på spararnas intentioner; tvärtom bör de uppmuntras och värnas. Bristerna finns i den bransch som säger sig förvalta kapitalet på ett hållbart sätt. Där kapitalförvaltare lockar med en ”grön” förvaltning som vid en närmare granskning inte lever upp till utfästelserna.

I våras slog tysk polis till mot kapitalförvaltaren DWS i Frankfurt. Till grund för tillslaget låg anklagelser om att DWS hade ägnat sig åt ”grönmålning” och överdrivit andelen av investeringarna som gjorts i enlighet med ESG-kriterier. Den som tipsat myndigheterna om att DWS tänjt på regelverket var bolagets tidigare hållbarhetschef Desiree Fixler.

Enorma summor har de senaste åren investerats i ESG-märkta sparprodukter. Under första kvartalet var värdet på världens samlade ESG-tillgångar nästan 2 800 miljarder dollar, enligt fondanalysföretaget Morningstar. Under 2021 ökade dessa investeringar med 8 miljarder dollar per dag, enligt Wall Street Journal. Men vilken nytta har dessa pengar gjort?

Den armé av institut som betygsätter hur väl företag och fonder lever upp till ESG-kriterierna är dessvärre inte till stor hjälp. The Economist refererade nyligen till en granskning av sex sådana institut, som visade att de använde 709 olika parametrar i 64 kategorier. Endast tio kategorier var gemensamma för alla sex institut, och där ingick inte grundläggande parametrar som utsläpp av växthusgaser.

Bristen på samsyn kring vilka kriterier som ska användas för att definiera och följa upp ESG-efterlevnad är inte det enda problemet. Tillämpningen är ofta godtycklig och partisk. Det företag som DWS anlitade för att ESG-ranka sina innehav gav exempelvis betalningstjänsten Wirecard högsta betyg för bolagsstyrning. Wirecard gick senare i konkurs efter att omfattande fiffel med redovisningen hade avslöjats.

ESG-begreppet får även andra oönskade effekter. Pengar styrs bort från sektorer där de verkligen behövs. Före kriget i Ukraina var exempelvis försvarskoncernen Saab bannlyst från hållbarhetsfonder. Men när Ryssland anföll Ukraina blev det tydligt att vapen behövs för att ett land ska kunna försvara sig. Numera har Saab en självklar plats i många fonder.

Ett annat problem är att många förvaltare hävdar att ESG-profilen ger bättre avkastning än traditionella fonder. Det har varit ett tungt argument i införsäljningen till spararna.

Men att så är fallet återstår att bevisa. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har globala ESG-fonder presterat sämre än marknaden som helhet de senaste fem åren. Avkastningen har varit i genomsnitt 6,3 procent per år, jämfört med 8,9 procent för en bred fond som inte har exkluderat efter ESG-kriterier.

Om ESG som investeringsmodell ska fungera måste det finnas tydliga – och enhetliga – sätt att mäta vilken nytta de hållbarhetsmärkta fonderna gör och hur de står sig i konkurrensen med andra fonder. Förvaltarna bör fokusera på områden där de med trovärdighet kan göra nytta. ESG-begreppet behöver stramas upp och granskas. Här gör tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen ett viktigt jobb.